https://ria.ru/20240501/memorial-1943289056.html

Мэр Кишинева заявил, что мемориал "Вечность" находится в плохом состоянии

Мэр Кишинева заявил, что мемориал "Вечность" находится в плохом состоянии - РИА Новости, 01.05.2024

Мэр Кишинева заявил, что мемориал "Вечность" находится в плохом состоянии

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил в среду в своем Telegram-канале, что мемориальный комплекс "Вечность", посвященный героям Великой Отечественной войны, который... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:32

2024-05-01T12:32

2024-05-01T12:35

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молдавия

кишинев

ион чебан

день победы

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КИШИНЕВ, 1 мая – РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил в среду в своем Telegram-канале, что мемориальный комплекс "Вечность", посвященный героям Великой Отечественной войны, который недавно перешел от минобороны Молдавии в ведение мэрии, находится в плохом состоянии. В пресс-службе мэрии 18 апреля сообщили, что названный мемориальный комплекс перешел в управление мэрии Кишинева, за это единогласно проголосовали на заседании местные советники. Молдавские поисковики приветствовали сообщение, отметив, что этого решения ждут с нетерпением уже несколько лет. Они выразили надежду на то, что теперь мемориал будет облагорожен. "Мемориальный комплекс "Вечность" недавно перешел в собственность муниципалитета, и сегодня мы вынуждены проводить текущие работы, после чего планируем новые восстановительные работы. Объект, который находится в центре столицы и был под управлением правительства, как и многие другие места, которые пребывают в запустении", - написал Чебан. По его словам, в Кишиневе есть сотни других подобных мест и пространств, находящихся под управлением правительства. Мэр отметил, что городским властям в частности не разрешили восстановить сквер у Кафедрального Собора и установить общественные туалеты для всех людей. "Для этого правительство просит у нас семь стопок документов, и мы вынуждены пройти несколько бюрократических процедур. Мы их установим, модернизируем, построим", - подчеркнул мэр. Ранее глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ сообщал, что названный мемориал был передан в управление правительству в 2007 году, а ремонтно-эксплуатационные работы, в том числе поддержание Вечного огня, на протяжении многих лет проводились за счет средств бюджета минобороны. В годы Великой Отечественной войны Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240430/moldaviya-1943133341.html

https://ria.ru/20240224/moldaviya-1929297589.html

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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, день победы