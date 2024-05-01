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Нужно было. Маск отреагировал на решение Запада в отношении России - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 01.05.2024 (обновлено: 11:08 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/mask-1943275950.html
Нужно было. Маск отреагировал на решение Запада в отношении России
Нужно было. Маск отреагировал на решение Запада в отношении России - РИА Новости, 01.05.2024
Нужно было. Маск отреагировал на решение Запада в отношении России
Украине и Западу нужно было соглашаться на сделку с Россией в Турции, считает американский предприниматель Илон Маск. Так он отреагировал на пост американского... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T11:05
2024-05-01T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
стамбул
илон маск
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украине и Западу нужно было соглашаться на сделку с Россией в Турции, считает американский предприниматель Илон Маск. Так он отреагировал на пост американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что появляется все больше доказательств того, что конфликт мог закончиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле: Киев мог бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет. Администрация Байдена теперь делает вид, что ее "давняя" позиция- это урегулирование путем переговоров, но на самом деле они отвергла эту сделку, добавил он. Кроме того, Сакс отметил, что на фоне помощи Украине в США возник резкий дефицит боеприпасов."Да", — ответил Маск в соцсети X. В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943261141.html
https://ria.ru/20240501/rossiya-1943249632.html
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в мире, украина, россия, стамбул, илон маск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стамбул, Илон Маск
Нужно было. Маск отреагировал на решение Запада в отношении России

Маск: Украине и Западу нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украине и Западу нужно было соглашаться на сделку с Россией в Турции, считает американский предприниматель Илон Маск.

Так он отреагировал на пост американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что появляется все больше доказательств того, что конфликт мог закончиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле: Киев мог бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет. Администрация Байдена теперь делает вид, что ее "давняя" позиция- это урегулирование путем переговоров, но на самом деле они отвергла эту сделку, добавил он.
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Кроме того, Сакс отметил, что на фоне помощи Украине в США возник резкий дефицит боеприпасов.

"Да", — ответил Маск в соцсети X.

В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСтамбулИлон Маск
 
 
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