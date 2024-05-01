Нужно было. Маск отреагировал на решение Запада в отношении России
Маск: Украине и Западу нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украине и Западу нужно было соглашаться на сделку с Россией в Турции, считает американский предприниматель Илон Маск.
Так он отреагировал на пост американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что появляется все больше доказательств того, что конфликт мог закончиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле: Киев мог бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет. Администрация Байдена теперь делает вид, что ее "давняя" позиция- это урегулирование путем переговоров, но на самом деле они отвергла эту сделку, добавил он.
Так он отреагировал на пост американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что появляется все больше доказательств того, что конфликт мог закончиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле: Киев мог бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет. Администрация Байдена теперь делает вид, что ее "давняя" позиция- это урегулирование путем переговоров, но на самом деле они отвергла эту сделку, добавил он.
Кроме того, Сакс отметил, что на фоне помощи Украине в США возник резкий дефицит боеприпасов.
"Да", — ответил Маск в соцсети X.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
"Да", — ответил Маск в соцсети X.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".