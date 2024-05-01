https://ria.ru/20240501/markirovka-1943227273.html

В России началась обязательная маркировка икры

В России началась обязательная маркировка икры - РИА Новости, 01.05.2024

В России началась обязательная маркировка икры

Обязательная маркировка красной и черной икры началась в России - с 1 мая производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:16

2024-05-01T00:16

2024-05-01T00:16

экономика

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка красной и черной икры началась в России - с 1 мая производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб, произведенную после этой даты, и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот. Поэтапное введение маркировки красной и черной икры началось в стране в апреле 2024 года. На 25 апреля 2024 года в системе маркировки зарегистрировались более 19 тысяч участников оборота, включая 834 производителей и импортеров. Всего было выпущено более 264 тысяч кодов маркировки. "Уровень готовности отрасли высокий - еще до старта обязательных требований по маркировке в оборот было введено более 4,5 тысячи единиц продукции, которые покупатели уже могли встретить на прилавках магазинов", – прокомментировал заместитель гендиректора оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов. По его словам, в сотрудничестве со Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) была проведена масштабная разъяснительная работа для икорной отрасли, а также предоставлена компенсация 50% расходов на оборудование для маркировки. Этой программой воспользовались более 60 производителей.

https://ria.ru/20240111/ikra-1920769963.html

https://ria.ru/20231219/ikra-1916755734.html

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экономика, россия