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В России началась обязательная маркировка икры - РИА Новости, 01.05.2024
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00:16 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/markirovka-1943227273.html
В России началась обязательная маркировка икры
В России началась обязательная маркировка икры - РИА Новости, 01.05.2024
В России началась обязательная маркировка икры
Обязательная маркировка красной и черной икры началась в России - с 1 мая производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:16
2024-05-01T00:16
экономика
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка красной и черной икры началась в России - с 1 мая производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб, произведенную после этой даты, и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот. Поэтапное введение маркировки красной и черной икры началось в стране в апреле 2024 года. На 25 апреля 2024 года в системе маркировки зарегистрировались более 19 тысяч участников оборота, включая 834 производителей и импортеров. Всего было выпущено более 264 тысяч кодов маркировки. "Уровень готовности отрасли высокий - еще до старта обязательных требований по маркировке в оборот было введено более 4,5 тысячи единиц продукции, которые покупатели уже могли встретить на прилавках магазинов", – прокомментировал заместитель гендиректора оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов. По его словам, в сотрудничестве со Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) была проведена масштабная разъяснительная работа для икорной отрасли, а также предоставлена компенсация 50% расходов на оборудование для маркировки. Этой программой воспользовались более 60 производителей.
https://ria.ru/20240111/ikra-1920769963.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России началась обязательная маркировка икры

В России с 1 мая началась обязательная маркировка красной и черной икры

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа красной икры на продовольственной ярмарке
Продажа красной икры на продовольственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продажа красной икры на продовольственной ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка красной и черной икры началась в России - с 1 мая производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб, произведенную после этой даты, и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот.
Поэтапное введение маркировки красной и черной икры началось в стране в апреле 2024 года. На 25 апреля 2024 года в системе маркировки зарегистрировались более 19 тысяч участников оборота, включая 834 производителей и импортеров. Всего было выпущено более 264 тысяч кодов маркировки.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Россияне стали есть больше красной икры
11 января, 16:58
"Уровень готовности отрасли высокий - еще до старта обязательных требований по маркировке в оборот было введено более 4,5 тысячи единиц продукции, которые покупатели уже могли встретить на прилавках магазинов", – прокомментировал заместитель гендиректора оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.
По его словам, в сотрудничестве со Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) была проведена масштабная разъяснительная работа для икорной отрасли, а также предоставлена компенсация 50% расходов на оборудование для маркировки. Этой программой воспользовались более 60 производителей.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Красная икра в России будет еще дешевле, считают в Рыбном союзе
19 декабря 2023, 16:39
 
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