https://ria.ru/20240501/makgregor-1943251762.html

Скрывает. В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Скрывает. В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 01.05.2024

Скрывает. В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Правительство США пытается скрыть, что опосредованная война против России на Украине провалилась, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона полковник в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T09:24

2024-05-01T09:24

2024-05-01T14:39

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Правительство США пытается скрыть, что опосредованная война против России на Украине провалилась, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Нынешняя администрация скрывает огромный провал марионеточной войны с Россией на Украине", — написал он.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.В марте президент России Владимир Путин заявил, что в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО планета будет в одном шаге от третьей мировой войны. По словам главы государства, в современном мире возможно все, но вряд ли кто-то заинтересован в таком развитии событий.В России также неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.

https://ria.ru/20240322/nato-1934962882.html

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в мире, россия, москва, сша, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато