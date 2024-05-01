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Скрывает. В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 01.05.2024
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09:24 01.05.2024 (обновлено: 14:39 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/makgregor-1943251762.html
Скрывает. В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Скрывает. В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 01.05.2024
Скрывает. В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Правительство США пытается скрыть, что опосредованная война против России на Украине провалилась, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона полковник в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:24
2024-05-01T14:39
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Правительство США пытается скрыть, что опосредованная война против России на Украине провалилась, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Нынешняя администрация скрывает огромный провал марионеточной войны с Россией на Украине", — написал он.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.В марте президент России Владимир Путин заявил, что в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО планета будет в одном шаге от третьей мировой войны. По словам главы государства, в современном мире возможно все, но вряд ли кто-то заинтересован в таком развитии событий.В России также неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
https://ria.ru/20240322/nato-1934962882.html
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в мире, россия, москва, сша, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато
В мире, Россия, Москва, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО
Скрывает. В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Макгрегор: США скрывают поражение в прокси-войне с Россией на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Правительство США пытается скрыть, что опосредованная война против России на Украине провалилась, написал в соцсети Х бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Нынешняя администрация скрывает огромный провал марионеточной войны с Россией на Украине", — написал он.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Потенциальная война. В США откровенно высказались о России
22 марта, 15:42
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
В марте президент России Владимир Путин заявил, что в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО планета будет в одном шаге от третьей мировой войны. По словам главы государства, в современном мире возможно все, но вряд ли кто-то заинтересован в таком развитии событий.
В России также неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В США заявили о начале третьей мировой войны
15 апреля, 19:24
 
В миреРоссияМоскваСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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