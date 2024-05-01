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Американцы сыты по горло "полнейшей чушью" властей, заявили в конгрессе - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 01.05.2024 (обновлено: 16:49 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/kongress-1943335284.html
Американцы сыты по горло "полнейшей чушью" властей, заявили в конгрессе
Американцы сыты по горло "полнейшей чушью" властей, заявили в конгрессе - РИА Новости, 01.05.2024
Американцы сыты по горло "полнейшей чушью" властей, заявили в конгрессе
Американцы сыты по горло "полнейшей чушью", которую до них доносят власти США о ситуации в стране, экономике и внешней политике, заявила член палаты... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:47
2024-05-01T16:49
в мире
украина
россия
сша
марджори тейлор грин
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6babb6e3613cdc8fac02385d03161c46.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американцы сыты по горло "полнейшей чушью", которую до них доносят власти США о ситуации в стране, экономике и внешней политике, заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. "Люди сыты по горло полнейшей чушью из Вашингтона", - сказала она, выступая перед журналистами у Капитолия, говоря о положении дел внутри страны, экономическом положении и внешней политике. Тейлор Грин отметила, что она не имеет представления, как американской экономике по-прежнему удается "оставаться на плаву", потому что каждый бизнес, о котором ей известно, сталкивается с трудностями, население платит все больше налогов, власти продолжают направлять средства на поддержку Украины, а государственный долг США превысил 34 триллиона долларов. Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240424/ssha-1941987274.html
https://ria.ru/20240425/dengi-1942364955.html
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в мире, украина, россия, сша, марджори тейлор грин
В мире, Украина, Россия, США, Марджори Тейлор Грин, Специальная военная операция на Украине
Американцы сыты по горло "полнейшей чушью" властей, заявили в конгрессе

Конгрессвумен Грин: американцы сыты по горло "полнейшей чушью" из Вашингтона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американцы сыты по горло "полнейшей чушью", которую до них доносят власти США о ситуации в стране, экономике и внешней политике, заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
"Люди сыты по горло полнейшей чушью из Вашингтона", - сказала она, выступая перед журналистами у Капитолия, говоря о положении дел внутри страны, экономическом положении и внешней политике.
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24 апреля, 12:26
Тейлор Грин отметила, что она не имеет представления, как американской экономике по-прежнему удается "оставаться на плаву", потому что каждый бизнес, о котором ей известно, сталкивается с трудностями, население платит все больше налогов, власти продолжают направлять средства на поддержку Украины, а государственный долг США превысил 34 триллиона долларов.
Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
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25 апреля, 21:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАМарджори Тейлор Грин
 
 
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