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Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24 - РИА Новости, 01.05.2024
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12:18 01.05.2024 (обновлено: 13:05 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/kitay-1943287027.html
Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24
Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24 - РИА Новости, 01.05.2024
Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24
Число погибших при обрушении участка скоростной трассы в провинции Гуандун на юге Китая выросло до 24, передает Центральное телевидение КНР со ссылкой на... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:18
2024-05-01T13:05
в мире
гуандун
китай
фуцзянь
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ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости. Число погибших при обрушении участка скоростной трассы в провинции Гуандун на юге Китая выросло до 24, передает Центральное телевидение КНР со ссылкой на местные власти. "По состоянию на 15:00 1 мая, под завалами были обнаружены 20 автомобилей &lt;…&gt; Всего пострадали 54 человека, из них подтверждена смерть 24 человек", — говорится в сообщении.Ранее было известно о 19 погибших.Тридцать пострадавших находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, добавил телеканал.Обрушение на трассе, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь, произошло примерно в 02:10. Длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, площадь — 184,3 квадратного метра. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия.
https://ria.ru/20240326/avtomobili-1935825379.html
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в мире, гуандун, китай, фуцзянь
В мире, Гуандун, Китай, Фуцзянь
Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24

Число погибших при обрушении трассы в китайской провинции Гуандун выросло до 24

© Кадр видео из соцсетейМесто обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая
Место обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая
© Кадр видео из соцсетей
Место обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости. Число погибших при обрушении участка скоростной трассы в провинции Гуандун на юге Китая выросло до 24, передает Центральное телевидение КНР со ссылкой на местные власти.
"По состоянию на 15:00 1 мая, под завалами были обнаружены 20 автомобилей <…> Всего пострадали 54 человека, из них подтверждена смерть 24 человек", — говорится в сообщении.
Ранее было известно о 19 погибших.
Тридцать пострадавших находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, добавил телеканал.
Обрушение на трассе, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь, произошло примерно в 02:10. Длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, площадь — 184,3 квадратного метра.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия.
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