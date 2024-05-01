https://ria.ru/20240501/kitay-1943287027.html

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24 - РИА Новости, 01.05.2024

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24

Число погибших при обрушении участка скоростной трассы в провинции Гуандун на юге Китая выросло до 24, передает Центральное телевидение КНР со ссылкой на... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:18

2024-05-01T12:18

2024-05-01T13:05

в мире

гуандун

китай

фуцзянь

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ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости. Число погибших при обрушении участка скоростной трассы в провинции Гуандун на юге Китая выросло до 24, передает Центральное телевидение КНР со ссылкой на местные власти. "По состоянию на 15:00 1 мая, под завалами были обнаружены 20 автомобилей <…> Всего пострадали 54 человека, из них подтверждена смерть 24 человек", — говорится в сообщении.Ранее было известно о 19 погибших.Тридцать пострадавших находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, добавил телеканал.Обрушение на трассе, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь, произошло примерно в 02:10. Длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, площадь — 184,3 квадратного метра. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия.

https://ria.ru/20240326/avtomobili-1935825379.html

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в мире, гуандун, китай, фуцзянь