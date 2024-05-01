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Не менее 19 человек погибли в Китае при обрушении автомагистрали
Не менее 19 человек погибли в Китае при обрушении автомагистрали - РИА Новости, 01.05.2024
Не менее 19 человек погибли в Китае при обрушении автомагистрали
Не менее 19 человек стали жертвами обрушения скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая, передает Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T07:56
2024-05-01T07:56
2024-05-01T09:20
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ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости. Не менее 19 человек стали жертвами обрушения скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая, передает Центральное телевидение КНР."По состоянию на 11:45 под завалами обнаружили 18 автомобилей <…> в общей сложности пострадали 49 человек, в том числе подтверждена смерть 19 человек", — говорится в сообщении.Тридцать пострадавших находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, добавил телеканал.Обрушение на трассе, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь, произошло примерно в 02:10. Длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, площадь — 184,3 квадратного метра.
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китай, в мире
Не менее 19 человек погибли в Китае при обрушении автомагистрали
На юге Китая при обрушении скоростной автомагистрали погибли не менее 19 человек