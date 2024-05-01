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В Китае обрушилась скоростная автомагистраль - РИА Новости, 01.05.2024
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06:10 01.05.2024 (обновлено: 12:04 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/kitay-1943240492.html
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль - РИА Новости, 01.05.2024
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль
Скоростная автомагистраль обрушилась в китайской южной провинции Гуандун, в результате чего под завалами оказались 18 автомобилей, более 30 человек отправили в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T06:10
2024-05-01T12:04
в мире
гуандун
китай
фуцзянь
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ПЕКИН, 1 мая – РИА Новости. Скоростная автомагистраль обрушилась в китайской южной провинции Гуандун, в результате чего под завалами оказались 18 автомобилей, более 30 человек отправили в больницу, сообщило Центральное телевидение Китая. Уточняется, что ЧП произошло в среду примерно в 2.10 (21.10 вторника по мск) на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. "В результате ЧП под завалами оказались 18 автомобилей, 31 человека удалось спасти, все они отправлены в больницу", - говорится в сообщении телевидения. Сообщается, что на месте продолжают работать спасатели и пожарные, движение на автотрассе перекрыто.
https://ria.ru/20240430/yaponiya-1943107849.html
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в мире, гуандун, китай, фуцзянь
В мире, Гуандун, Китай, Фуцзянь
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль

В китайской южной провинции Гуандун под завалами оказались 18 автомобилей

© Кадр видео из соцсетейМесто обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая
Место обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая
© Кадр видео из соцсетей
Место обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 мая – РИА Новости. Скоростная автомагистраль обрушилась в китайской южной провинции Гуандун, в результате чего под завалами оказались 18 автомобилей, более 30 человек отправили в больницу, сообщило Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что ЧП произошло в среду примерно в 2.10 (21.10 вторника по мск) на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.
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"В результате ЧП под завалами оказались 18 автомобилей, 31 человека удалось спасти, все они отправлены в больницу", - говорится в сообщении телевидения.
Сообщается, что на месте продолжают работать спасатели и пожарные, движение на автотрассе перекрыто.
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