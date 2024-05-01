Рейтинг@Mail.ru
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 01.05.2024 (обновлено: 13:39 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/kiev-1943254486.html
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве - РИА Новости, 01.05.2024
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о проведении плановых контрразведывательных мероприятий в Шевченковском районе Киева. В то же... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:34
2024-05-01T13:39
в мире
киев
сергей лебедев
служба безопасности украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943255473_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c59a0732fa9444e011393876b36e7ded.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о проведении плановых контрразведывательных мероприятий в Шевченковском районе Киева. В то же время, по информации николаевского подполья, "СБУ вышли на ловлю": ищут нелояльных к власти граждан в преддверии полной нелегитимности Зеленского. "Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность. Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей", — говорится в сообщении. По данным СБУ, проверки проводятся в офисах, местах общественного пребывания, зданиях. Кроме того, граждане, находящиеся на территории центральной части города, также подлежат осмотру. По информации подполья, сотрудники СБУ останавливают машины, прохожих, производят поквартирный обход, территория досмотра будет расширена. "Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить. Но в преследовании граждан участвует не только СБУ, конечно, там рядом ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат. — Прим. ред.), что довольно неожиданно для Киева, который долгое время не сильно трусили", — сообщил, в свою очередь, в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938316122.html
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938354146.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943255473_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d923f9e584c5757adec7713256132fa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сергей лебедев, служба безопасности украины, украина
В мире, Киев, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, Украина
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Шевченковском районе Киева

© Фото : Служба безопасности УкраиныСБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : Служба безопасности Украины
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о проведении плановых контрразведывательных мероприятий в Шевченковском районе Киева. В то же время, по информации николаевского подполья, "СБУ вышли на ловлю": ищут нелояльных к власти граждан в преддверии полной нелегитимности Зеленского.
"Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность. Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей", — говорится в сообщении.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Все изменится. В США заговорили о поворотном моменте на Украине
6 апреля, 22:42
По данным СБУ, проверки проводятся в офисах, местах общественного пребывания, зданиях. Кроме того, граждане, находящиеся на территории центральной части города, также подлежат осмотру.
По информации подполья, сотрудники СБУ останавливают машины, прохожих, производят поквартирный обход, территория досмотра будет расширена.
"Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить. Но в преследовании граждан участвует не только СБУ, конечно, там рядом ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат. — Прим. ред.), что довольно неожиданно для Киева, который долгое время не сильно трусили", — сообщил, в свою очередь, в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Советник Пушилина не исключил военный переворот на Украине
7 апреля, 10:25
 
В миреКиевСергей ЛебедевСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала