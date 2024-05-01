https://ria.ru/20240501/kiev-1943254486.html

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве - РИА Новости, 01.05.2024

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о проведении плановых контрразведывательных мероприятий в Шевченковском районе Киева. В то же... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T09:34

2024-05-01T09:34

2024-05-01T13:39

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сергей лебедев

служба безопасности украины

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о проведении плановых контрразведывательных мероприятий в Шевченковском районе Киева. В то же время, по информации николаевского подполья, "СБУ вышли на ловлю": ищут нелояльных к власти граждан в преддверии полной нелегитимности Зеленского. "Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность. Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей", — говорится в сообщении. По данным СБУ, проверки проводятся в офисах, местах общественного пребывания, зданиях. Кроме того, граждане, находящиеся на территории центральной части города, также подлежат осмотру. По информации подполья, сотрудники СБУ останавливают машины, прохожих, производят поквартирный обход, территория досмотра будет расширена. "Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить. Но в преследовании граждан участвует не только СБУ, конечно, там рядом ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат. — Прим. ред.), что довольно неожиданно для Киева, который долгое время не сильно трусили", — сообщил, в свою очередь, в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938316122.html

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в мире, киев, сергей лебедев, служба безопасности украины, украина