https://ria.ru/20240501/kherson-1943337129.html

ВСУ запускают дроны с крыш жилых домов в Херсоне, заявили в подполье

ВСУ запускают дроны с крыш жилых домов в Херсоне, заявили в подполье - РИА Новости, 01.05.2024

ВСУ запускают дроны с крыш жилых домов в Херсоне, заявили в подполье

Украинские войска прикрываются мирным населением подконтрольного им Херсона, сообщается в Telegram-канале подпольной организации сопротивления "Русский Херсон". РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:03

2024-05-01T17:03

2024-05-01T19:17

херсон

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска прикрываются мирным населением подконтрольного им Херсона, сообщается в Telegram-канале подпольной организации сопротивления "Русский Херсон". "Нам стало известно, что на Острове в Херсоне украинские боевики все чаще используют крыши многоквартирных домов для запуска и контроля БПЛА, тем самым прикрываясь мирным населением, как последние трусы. Мы знаем как минимум о трех крышах многоэтажек, с которых производится запуск дронов", — рассказали подпольщики. Кроме того, по их сведениям, украинские военнослужащие продолжают терроризировать местных жителей. "В одном из районов Херсона военные преступники не подпускают местное население к набору привезенной воды, пока до отказа не наполнят свою тару. Многим жителям воды попросту не хватает", — говорится в сообщении. Подпольщики также предупредили, что в ближайшие две недели ожидается приезд в Херсон большой группы территориального центра комплектации (ТЦК, как на Украине называют военкоматы), которая будет "паковать всех подряд и тут же отправлять на фронт". О том, что в Херсоне действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", губернатор области Владимир Сальдо рассказал в прошлом году. По его словам, подпольщики выявляют и передают российским военным координаты позиций ВСУ. "Призываем всех не выходить на улицу и не открывать двери незнакомым людям без надобности", — говорится в сообщении. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

https://ria.ru/20240429/voennye-1943065020.html

https://ria.ru/20240212/soprotivlenie-1926958281.html

херсон

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины