ВСУ запускают дроны с крыш жилых домов в Херсоне, заявили в подполье
"Русский Херсон": украинские войска в городе ведут себя как трусы
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска прикрываются мирным населением подконтрольного им Херсона, сообщается в Telegram-канале подпольной организации сопротивления "Русский Херсон".
"Нам стало известно, что на Острове в Херсоне украинские боевики все чаще используют крыши многоквартирных домов для запуска и контроля БПЛА, тем самым прикрываясь мирным населением, как последние трусы. Мы знаем как минимум о трех крышах многоэтажек, с которых производится запуск дронов", — рассказали подпольщики.
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Кроме того, по их сведениям, украинские военнослужащие продолжают терроризировать местных жителей.
"В одном из районов Херсона военные преступники не подпускают местное население к набору привезенной воды, пока до отказа не наполнят свою тару. Многим жителям воды попросту не хватает", — говорится в сообщении.
Подпольщики также предупредили, что в ближайшие две недели ожидается приезд в Херсон большой группы территориального центра комплектации (ТЦК, как на Украине называют военкоматы), которая будет "паковать всех подряд и тут же отправлять на фронт".
О том, что в Херсоне действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", губернатор области Владимир Сальдо рассказал в прошлом году. По его словам, подпольщики выявляют и передают российским военным координаты позиций ВСУ.
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"Призываем всех не выходить на улицу и не открывать двери незнакомым людям без надобности", — говорится в сообщении.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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