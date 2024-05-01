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ВСУ запускают дроны с крыш жилых домов в Херсоне, заявили в подполье - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 01.05.2024 (обновлено: 19:17 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/kherson-1943337129.html
ВСУ запускают дроны с крыш жилых домов в Херсоне, заявили в подполье
ВСУ запускают дроны с крыш жилых домов в Херсоне, заявили в подполье - РИА Новости, 01.05.2024
ВСУ запускают дроны с крыш жилых домов в Херсоне, заявили в подполье
Украинские войска прикрываются мирным населением подконтрольного им Херсона, сообщается в Telegram-канале подпольной организации сопротивления "Русский Херсон". РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:03
2024-05-01T19:17
херсон
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска прикрываются мирным населением подконтрольного им Херсона, сообщается в Telegram-канале подпольной организации сопротивления "Русский Херсон". "Нам стало известно, что на Острове в Херсоне украинские боевики все чаще используют крыши многоквартирных домов для запуска и контроля БПЛА, тем самым прикрываясь мирным населением, как последние трусы. Мы знаем как минимум о трех крышах многоэтажек, с которых производится запуск дронов", — рассказали подпольщики. Кроме того, по их сведениям, украинские военнослужащие продолжают терроризировать местных жителей. "В одном из районов Херсона военные преступники не подпускают местное население к набору привезенной воды, пока до отказа не наполнят свою тару. Многим жителям воды попросту не хватает", — говорится в сообщении. Подпольщики также предупредили, что в ближайшие две недели ожидается приезд в Херсон большой группы территориального центра комплектации (ТЦК, как на Украине называют военкоматы), которая будет "паковать всех подряд и тут же отправлять на фронт". О том, что в Херсоне действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", губернатор области Владимир Сальдо рассказал в прошлом году. По его словам, подпольщики выявляют и передают российским военным координаты позиций ВСУ. "Призываем всех не выходить на улицу и не открывать двери незнакомым людям без надобности", — говорится в сообщении. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
https://ria.ru/20240429/voennye-1943065020.html
https://ria.ru/20240212/soprotivlenie-1926958281.html
херсон
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херсон, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсон, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ запускают дроны с крыш жилых домов в Херсоне, заявили в подполье

"Русский Херсон": украинские войска в городе ведут себя как трусы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска прикрываются мирным населением подконтрольного им Херсона, сообщается в Telegram-канале подпольной организации сопротивления "Русский Херсон".
"Нам стало известно, что на Острове в Херсоне украинские боевики все чаще используют крыши многоквартирных домов для запуска и контроля БПЛА, тем самым прикрываясь мирным населением, как последние трусы. Мы знаем как минимум о трех крышах многоэтажек, с которых производится запуск дронов", — рассказали подпольщики.
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Кроме того, по их сведениям, украинские военнослужащие продолжают терроризировать местных жителей.
"В одном из районов Херсона военные преступники не подпускают местное население к набору привезенной воды, пока до отказа не наполнят свою тару. Многим жителям воды попросту не хватает", — говорится в сообщении.
Подпольщики также предупредили, что в ближайшие две недели ожидается приезд в Херсон большой группы территориального центра комплектации (ТЦК, как на Украине называют военкоматы), которая будет "паковать всех подряд и тут же отправлять на фронт".
О том, что в Херсоне действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", губернатор области Владимир Сальдо рассказал в прошлом году. По его словам, подпольщики выявляют и передают российским военным координаты позиций ВСУ.
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"Призываем всех не выходить на улицу и не открывать двери незнакомым людям без надобности", — говорится в сообщении.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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