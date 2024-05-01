https://ria.ru/20240501/kharkov-1943267089.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 01.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:31

2024-05-01T10:31

2024-05-01T10:36

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20240310/general-1932098008.html

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Ольга Фомченкова

в мире, харьков, харьковская область