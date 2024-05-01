https://ria.ru/20240501/kharkov-1943267089.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 01.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:31
2024-05-01T10:31
2024-05-01T10:36
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20240310/general-1932098008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв