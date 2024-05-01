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Вода в реке Ишим к вечеру поднялась на 42 сантиметра

Вода в реке Ишим к вечеру поднялась на 42 сантиметра - РИА Новости, 01.05.2024

Вода в реке Ишим к вечеру поднялась на 42 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за двенадцать часов поднялся на 42 сантиметра и к 20.00 (18.00 мск) достиг 1102... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T19:19

2024-05-01T19:19

2024-05-01T19:25

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за двенадцать часов поднялся на 42 сантиметра и к 20.00 (18.00 мск) достиг 1102 сантиметров, превысив критическую отметку опасного явления на 102 сантиметра.Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 20.00 (18.00 мск) 1 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся на 42 сантиметра — до 1102 сантиметров (критический 1000 см), на 8.00 (6.00 мск) подъем воды был зафиксирован на отметке в 1060 сантиметров.Днем в среду губернатор Александр Моор сообщил, что паводок на реке Ишим сместился к селу Викулово Тюменской области, максимум на этом участке ожидается 8-9 мая.В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона подтоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3 037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.

ишим (река)

тюменская область

россия

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ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, россия