https://ria.ru/20240501/gruziya-1943229602.html
В Тбилиси задержали председателя оппозиционной партии, пишут СМИ
В Тбилиси задержали председателя оппозиционной партии, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
В Тбилиси задержали председателя оппозиционной партии, пишут СМИ
Председатель оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили был задержан на митинге против закона РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:59
2024-05-01T00:59
2024-05-01T10:20
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вахтанг гомелаури
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Председатель оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили был задержан на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси, сообщает телекомпания "Формула" и публикует фото политика. "Председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили был задержан на акции в Тбилиси", - сообщает телекомпания и публикует на своем сайте фото политика - у того следы крови на лице и отёк один глаз, утверждается, что он был избит. По данным СМИ, политика доставили в клинику. В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. Ранее парламент Грузии большинством голосов уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Одновременно с парламентскими процедурами в Тбилиси проходят непрерывные акции против принятия этого закона. Теперь парламент должен рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании.
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в мире, тбилиси, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, вахтанг гомелаури, единое национальное движение
В мире, Тбилиси, Грузия, Михаил Саакашвили, Саломе Зурабишвили, Вахтанг Гомелаури, Единое национальное движение
В Тбилиси задержали председателя оппозиционной партии, пишут СМИ
"Формула": лидера оппозиционной партии Хабеишвили задержали на митинге в Тбилиси