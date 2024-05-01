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В ФРГ подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 01.05.2024 (обновлено: 14:06 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/germaniya-1943293728.html
В ФРГ подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ
В ФРГ подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
В ФРГ подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ
Немецкие левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог летнего домика на участке главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, объяснив... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:00
2024-05-01T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нижняя саксония
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Немецкие левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог летнего домика на участке главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, объяснив свой поступок тем, что компания обогащается за счет поставок оружия Украине, пишет издание Bild. Инцидент произошел накануне рано утром в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Вскоре после пожара левые экстремисты выступили с заявлением на платформе Indymedia. "В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили зажигательную смесь у садового домика Армина Паппергера", — признались они. Авторы послания утверждают, что Rheinmetall извлекает выводу в "переломный момент", о котором заявлял канцлер Олаф Шольц в связи с российской спецоперацией на Украине. По их словам, концерн собирает старые танки различного типа, которые теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и получить большую прибыль. "Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе", — заключили авторы заявления. Они также призвали к освобождению недавно арестованной Даниэлы Клетте, террористки из леворадикальной организации "Фракция Красной Армии" (RAF). Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники в Европе. В прошлом году его обороты выросли на 12 процентов, до 7,1 миллиарда евро. Причем в ежегодном докладе напрямую говорится, что "особую выгоду" концерну принесло повышение спроса на фоне вооруженного конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html
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в мире, украина, нижняя саксония, германия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нижняя Саксония, Германия, Олаф Шольц
В ФРГ подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ

В Германии левые подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок для ВСУ

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Немецкие левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог летнего домика на участке главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, объяснив свой поступок тем, что компания обогащается за счет поставок оружия Украине, пишет издание Bild.
Инцидент произошел накануне рано утром в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Вскоре после пожара левые экстремисты выступили с заявлением на платформе Indymedia.
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"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили зажигательную смесь у садового домика Армина Паппергера", — признались они.
Авторы послания утверждают, что Rheinmetall извлекает выводу в "переломный момент", о котором заявлял канцлер Олаф Шольц в связи с российской спецоперацией на Украине. По их словам, концерн собирает старые танки различного типа, которые теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и получить большую прибыль.
"Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе", — заключили авторы заявления.
Они также призвали к освобождению недавно арестованной Даниэлы Клетте, террористки из леворадикальной организации "Фракция Красной Армии" (RAF).
Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники в Европе. В прошлом году его обороты выросли на 12 процентов, до 7,1 миллиарда евро. Причем в ежегодном докладе напрямую говорится, что "особую выгоду" концерну принесло повышение спроса на фоне вооруженного конфликта на Украине.
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