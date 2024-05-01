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На румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:21 01.05.2024 (обновлено: 07:34 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/gepard-1943243209.html
На румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard
На румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard - РИА Новости, 01.05.2024
На румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard
Немецкие самоходные зенитные установки (ЗСУ) Gepard замечены в городе Килия-Веке на румынско-украинской границе, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T07:21
2024-05-01T07:34
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК 1 мая - РИА Новости. Немецкие самоходные зенитные установки (ЗСУ) Gepard замечены в городе Килия-Веке на румынско-украинской границе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Пришло сообщение из румынского города Килия-Веке, этот город находится через Дунай от города Килия в Одесской области… активисты пророссийского сопротивления сумели раздобыть фотографии немецкой техники, расположенной в Килия-Веке. Готовят ли "Гепарды" к боевым действиям или к отправке на Украину, пока выясняем", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что активисты из Одесской области передают данные о том, что на румынской границе скапливаются большие силы, через мосты в населенных пунктах Затока и Маяки ночами почти без перерыва идут груженые составы в сторону Украины. По данным подполья, в ангарах не действующего аэропорта Измаил размещены несколько пикапов с крупнокалиберными зенитными пулеметами, которые Украина использует для защиты акватории Дуная от ударов российских дронов. Данные Лебедеву передают не только с Украины, но и из разных частей бывшего Советского Союза и стран Варшавского договора. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240501/syrskiy-1943240951.html
https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943240675.html
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в мире, украина, россия, дунай (река), сергей лебедев, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дунай (река), Сергей Лебедев, Сергей Лавров, НАТО
На румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard

Подполье: на румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская самоходная зенитная установка Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
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ДОНЕЦК 1 мая - РИА Новости. Немецкие самоходные зенитные установки (ЗСУ) Gepard замечены в городе Килия-Веке на румынско-украинской границе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Пришло сообщение из румынского города Килия-Веке, этот город находится через Дунай от города Килия в Одесской области… активисты пророссийского сопротивления сумели раздобыть фотографии немецкой техники, расположенной в Килия-Веке. Готовят ли "Гепарды" к боевым действиям или к отправке на Украину, пока выясняем", - сказал собеседник агентства.
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Он также добавил, что активисты из Одесской области передают данные о том, что на румынской границе скапливаются большие силы, через мосты в населенных пунктах Затока и Маяки ночами почти без перерыва идут груженые составы в сторону Украины.
По данным подполья, в ангарах не действующего аэропорта Измаил размещены несколько пикапов с крупнокалиберными зенитными пулеметами, которые Украина использует для защиты акватории Дуная от ударов российских дронов.
Данные Лебедеву передают не только с Украины, но и из разных частей бывшего Советского Союза и стран Варшавского договора.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДунай (река)Сергей ЛебедевСергей ЛавровНАТО
 
 
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