https://ria.ru/20240501/gepard-1943243209.html

На румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard

На румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard - РИА Новости, 01.05.2024

На румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard

Немецкие самоходные зенитные установки (ЗСУ) Gepard замечены в городе Килия-Веке на румынско-украинской границе, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T07:21

2024-05-01T07:21

2024-05-01T07:34

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ДОНЕЦК 1 мая - РИА Новости. Немецкие самоходные зенитные установки (ЗСУ) Gepard замечены в городе Килия-Веке на румынско-украинской границе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Пришло сообщение из румынского города Килия-Веке, этот город находится через Дунай от города Килия в Одесской области… активисты пророссийского сопротивления сумели раздобыть фотографии немецкой техники, расположенной в Килия-Веке. Готовят ли "Гепарды" к боевым действиям или к отправке на Украину, пока выясняем", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что активисты из Одесской области передают данные о том, что на румынской границе скапливаются большие силы, через мосты в населенных пунктах Затока и Маяки ночами почти без перерыва идут груженые составы в сторону Украины. По данным подполья, в ангарах не действующего аэропорта Измаил размещены несколько пикапов с крупнокалиберными зенитными пулеметами, которые Украина использует для защиты акватории Дуная от ударов российских дронов. Данные Лебедеву передают не только с Украины, но и из разных частей бывшего Советского Союза и стран Варшавского договора. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240501/syrskiy-1943240951.html

https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943240675.html

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в мире, украина, россия, дунай (река), сергей лебедев, сергей лавров, нато