На румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard
Подполье: на румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
ДОНЕЦК 1 мая - РИА Новости. Немецкие самоходные зенитные установки (ЗСУ) Gepard замечены в городе Килия-Веке на румынско-украинской границе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Пришло сообщение из румынского города Килия-Веке, этот город находится через Дунай от города Килия в Одесской области… активисты пророссийского сопротивления сумели раздобыть фотографии немецкой техники, расположенной в Килия-Веке. Готовят ли "Гепарды" к боевым действиям или к отправке на Украину, пока выясняем", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что активисты из Одесской области передают данные о том, что на румынской границе скапливаются большие силы, через мосты в населенных пунктах Затока и Маяки ночами почти без перерыва идут груженые составы в сторону Украины.
По данным подполья, в ангарах не действующего аэропорта Измаил размещены несколько пикапов с крупнокалиберными зенитными пулеметами, которые Украина использует для защиты акватории Дуная от ударов российских дронов.
Данные Лебедеву передают не только с Украины, но и из разных частей бывшего Советского Союза и стран Варшавского договора.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.