https://ria.ru/20240501/dozhdi-1943344453.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху - РИА Новости, 01.05.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху
Погода в Москве на Пасху (5 мая) испортится, ожидаются сильные дожди, штормовой ветер до 15 метров в секунду, температура поднимется до плюс 5-10 градусов,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:45
2024-05-01T17:45
2024-05-01T17:45
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Погода в Москве на Пасху (5 мая) испортится, ожидаются сильные дожди, штормовой ветер до 15 метров в секунду, температура поднимется до плюс 5-10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На Праздник Светлого Христова Воскресения погода окончательно ухудшится. Виной тому станет североатлантический циклон, сопровождаемый обложными дождями с интенсивностью до 6-9 миллиметров, причем сильнее всего будет лить в ночь с субботу на воскресенье - когда через Москву ожидается прохождение центра ненастного атмосферного вихря", - рассказал специалист. Тишковец добавил, что в течение воскресенья будет довольно холодно, столбики термометров будут колебаться от плюс 5 до плюс 10. "Ветер в порывах прогнозируется до штормовых 15 метров в секунду, из-за чего температура в ощущениях будет казаться на 3-4 градуса холоднее", - уточнил синоптик.
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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии, погода, россия
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Экология в России, Погода, Россия
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху
Синоптик Тишковец: на Пасху в Москве ожидаются сильные дожди и штормовой ветер
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Погода в Москве на Пасху (5 мая) испортится, ожидаются сильные дожди, штормовой ветер до 15 метров в секунду, температура поднимется до плюс 5-10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На Праздник Светлого Христова Воскресения погода окончательно ухудшится. Виной тому станет североатлантический циклон, сопровождаемый обложными дождями с интенсивностью до 6-9 миллиметров, причем сильнее всего будет лить в ночь с субботу на воскресенье - когда через Москву ожидается прохождение центра ненастного атмосферного вихря", - рассказал специалист.
Тишковец добавил, что в течение воскресенья будет довольно холодно, столбики термометров будут колебаться от плюс 5 до плюс 10.
"Ветер в порывах прогнозируется до штормовых 15 метров в секунду, из-за чего температура в ощущениях будет казаться на 3-4 градуса холоднее", - уточнил синоптик.