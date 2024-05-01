https://ria.ru/20240501/dozhdi-1943344453.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху - РИА Новости, 01.05.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху

Погода в Москве на Пасху (5 мая) испортится, ожидаются сильные дожди, штормовой ветер до 15 метров в секунду, температура поднимется до плюс 5-10 градусов,... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:45

2024-05-01T17:45

2024-05-01T17:45

общество

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евгений тишковец

экология в россии

погода

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Погода в Москве на Пасху (5 мая) испортится, ожидаются сильные дожди, штормовой ветер до 15 метров в секунду, температура поднимется до плюс 5-10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На Праздник Светлого Христова Воскресения погода окончательно ухудшится. Виной тому станет североатлантический циклон, сопровождаемый обложными дождями с интенсивностью до 6-9 миллиметров, причем сильнее всего будет лить в ночь с субботу на воскресенье - когда через Москву ожидается прохождение центра ненастного атмосферного вихря", - рассказал специалист. Тишковец добавил, что в течение воскресенья будет довольно холодно, столбики термометров будут колебаться от плюс 5 до плюс 10. "Ветер в порывах прогнозируется до штормовых 15 метров в секунду, из-за чего температура в ощущениях будет казаться на 3-4 градуса холоднее", - уточнил синоптик.

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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии, погода, россия