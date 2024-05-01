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Боррель отреагировал на протесты в Грузии - РИА Новости, 01.05.2024
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12:42 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/borrel-1943290572.html
Боррель отреагировал на протесты в Грузии
Боррель отреагировал на протесты в Грузии - РИА Новости, 01.05.2024
Боррель отреагировал на протесты в Грузии
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в сети X осудил действия силовиков в отношении протестующих в Грузии, призвал власти этой страны обеспечить право на... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:42
2024-05-01T12:42
в мире
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тбилиси
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в сети X осудил действия силовиков в отношении протестующих в Грузии, призвал власти этой страны обеспечить право на мирные демонстрации, напомнив о статусе кандидата на вступление в ЕС. "Я решительно осуждаю насилие в отношении протестующих в Грузии, которые участвовали в мирных демонстрациях против закона об иностранном влиянии. Грузия является кандидатом на вступление в ЕС, я призываю власти обеспечить право на мирные собрания. Использование силы для их подавления неприемлемо", - написал Боррель. В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских. Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.
https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html
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в мире, грузия, тбилиси, жозеп боррель
В мире, Грузия, Тбилиси, Жозеп Боррель
Боррель отреагировал на протесты в Грузии

Боррель осудил действия силовиков в отношении протестующих в Тбилиси

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в сети X осудил действия силовиков в отношении протестующих в Грузии, призвал власти этой страны обеспечить право на мирные демонстрации, напомнив о статусе кандидата на вступление в ЕС.
"Я решительно осуждаю насилие в отношении протестующих в Грузии, которые участвовали в мирных демонстрациях против закона об иностранном влиянии. Грузия является кандидатом на вступление в ЕС, я призываю власти обеспечить право на мирные собрания. Использование силы для их подавления неприемлемо", - написал Боррель.
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29 апреля, 08:00
В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.
Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.
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В миреГрузияТбилисиЖозеп Боррель
 
 
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