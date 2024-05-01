https://ria.ru/20240501/borrel-1943290572.html

Боррель отреагировал на протесты в Грузии

Боррель отреагировал на протесты в Грузии - РИА Новости, 01.05.2024

Боррель отреагировал на протесты в Грузии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в сети X осудил действия силовиков в отношении протестующих в Грузии, призвал власти этой страны обеспечить право на... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:42

2024-05-01T12:42

2024-05-01T12:42

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грузия

тбилиси

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в сети X осудил действия силовиков в отношении протестующих в Грузии, призвал власти этой страны обеспечить право на мирные демонстрации, напомнив о статусе кандидата на вступление в ЕС. "Я решительно осуждаю насилие в отношении протестующих в Грузии, которые участвовали в мирных демонстрациях против закона об иностранном влиянии. Грузия является кандидатом на вступление в ЕС, я призываю власти обеспечить право на мирные собрания. Использование силы для их подавления неприемлемо", - написал Боррель. В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских. Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.

https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

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в мире, грузия, тбилиси, жозеп боррель