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Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250 - РИА Новости, 01.05.2024
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05:02 01.05.2024 (обновлено: 09:57 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/bombardirovschiki-1943238986.html
Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250
Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250 - РИА Новости, 01.05.2024
Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250
Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T05:02
2024-05-01T09:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
су-34
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в среду в Минобороны. "Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — сказали в ведомстве. Каждый Су-34 может нести по четыре ОФАБ-250. Как уточнили в министерстве, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Фронтовые бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
https://ria.ru/20240501/odessa-1943234745.html
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Удар бомбардировщиками Су-34 по опорному пункту и живой силе ВСУ
Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в среду в Минобороны и показали кадры работы фронтовых бомбардировщиков. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции. Каждый Су-34 может нести по 4 ОФАБ-250.
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250

Минобороны: Су-34 нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250 по опорному пункту ВСУ

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в среду в Минобороны.
"Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — сказали в ведомстве.
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Каждый Су-34 может нести по четыре ОФАБ-250.
Как уточнили в министерстве, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Фронтовые бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-34Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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