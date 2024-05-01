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Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250
Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250 - РИА Новости, 01.05.2024
Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250
Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T05:02
2024-05-01T05:02
2024-05-01T09:57
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в среду в Минобороны. "Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — сказали в ведомстве. Каждый Су-34 может нести по четыре ОФАБ-250. Как уточнили в министерстве, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Фронтовые бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
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Удар бомбардировщиками Су-34 по опорному пункту и живой силе ВСУ
Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в среду в Минобороны и показали кадры работы фронтовых бомбардировщиков.
Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции. Каждый Су-34 может нести по 4 ОФАБ-250.
2024-05-01T05:02
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250
Минобороны: Су-34 нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250 по опорному пункту ВСУ