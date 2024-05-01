https://ria.ru/20240501/bombardirovschiki-1943238986.html

Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250

Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250 - РИА Новости, 01.05.2024

Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250

Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T05:02

2024-05-01T05:02

2024-05-01T09:57

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в среду в Минобороны. "Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — сказали в ведомстве. Каждый Су-34 может нести по четыре ОФАБ-250. Как уточнили в министерстве, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Фронтовые бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.

https://ria.ru/20240501/odessa-1943234745.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар бомбардировщиками Су-34 по опорному пункту и живой силе ВСУ Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в среду в Минобороны и показали кадры работы фронтовых бомбардировщиков. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции. Каждый Су-34 может нести по 4 ОФАБ-250. 2024-05-01T05:02 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф