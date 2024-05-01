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Командир группы "Ахмата" 14 часов откапывал себя ножом из-под завалов - РИА Новости, 01.05.2024
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Командир группы "Ахмата" 14 часов откапывал себя ножом из-под завалов
Командир группы "Ахмата" 14 часов откапывал себя ножом из-под завалов - РИА Новости, 01.05.2024
Командир группы "Ахмата" 14 часов откапывал себя ножом из-под завалов
Командир одной из групп эвакуации спецназа "Ахмат" с позывным "Кыпчак" около 14 часов при помощи только одного ножа откапывал себя из-под завалов после атаки... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:52
2024-05-01T10:52
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ЛУГАНСК, 1 мая — РИА Новости. Командир одной из групп эвакуации спецназа "Ахмат" с позывным "Кыпчак" около 14 часов при помощи только одного ножа откапывал себя из-под завалов после атаки ВСУ, зная, что ему нужно еще выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения. Ранее командир роты спецназа "Ахмат" с позывным "Щербак" рассказал РИА Новости, что группа бойцов его подразделения почти 4 месяца практически в полном окружении держала оборону одного из населенных пунктов в Донбассе. Среди этих бойцов был командир эвакуационной группы "Кыпчак". "У меня основная задача была вывести раненых, пришлось ночевать в одном из зданий. Товарищи не могли подойти из-за обстрела. В подвале ночевал и прилетела "Баба-Яга" (ударный сельхоздрон – ред.), три раза скинула (боеприпасы – ред.) и здание завалилось. Пришлось откапываться и выходить наружу. С собой был только нож. На это ушло времени где-то четырнадцать - тринадцать часов", - рассказал РИА Новости "Кыпчак". По его словам, помощи он не ждал, так как здание было на открытой местности в прямой видимости противника и подойти к нему группе сослуживцев было практически невозможно, кроме того ему нужно было выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения. "Понимал, что его там ждут на выходе и надо забрать ребят и выполнить ту задачу, которая была поставлена. Поэтому только из этого, что он настолько силен духом, хотя был и оглушен, и истощен от нехватки еды, воды (так как долгое время были в окружении – ред.), человек четырнадцать часов себя откапывал, но задачу свою выполнил. Выполнил реально отлично", - рассказал РИА Новости командир отряда "Механик", комментируя действия "Кыпчака". Сослуживцы признались, что считают командира эвакуации профессионалом своего дела и профессиональным счастливчиком, так как только он мог выйти и зайти обратно с практически окруженных ВСУ позиций. "Когда мы голодные сидели (из-за невозможности доставить провизию на окруженные позиции – ред.), пили воду из лужи, еды совсем не было, он шел с товарищем, того "затрехсотило" (ранило – ред.) посередине дороги, в районе трех километров он на себе его нес. Забрал сумки - шестьдесят четыре банки тушенки, один парень принес, накормил весь отряд, поспал ночь и утром в пять утра он пошел опять на боевое задание. Я не знаю какой дух надо иметь…", - рассказал РИА Новости командир роты спецназа "Ахмат" с позывным "Щербак". По его словам, в группе, оборонявшей населенный пункт, было 8 раненых, но из-за постоянных обстрелов их никак не могли вывести из окружения. "Надежда была только на него (на "Кыпчака" – ред.). У нас было восемь человек раненых, четыре неходячих - средней тяжести. Две недели мы боролись, мы только начинали выход, начинался обстрел, сбросы (с дронов – ред.), кого-то даже еще цепляло из группы. И полностью с этой задачей он справился, организовал все грамотно, продумал и ребятам сохранил здоровье, самое главное. Обычный парень... и какие поступки совершает", - поделился "Щербак". По словам самого командира эвакуации, самый главный принцип, которым он руководствуется - "не бросать своих товарищей". "Всегда находился рядом со своими товарищами, я думаю бог меня за это живым и оставил", - подытожил "Кыпчак".
https://ria.ru/20240429/akhmat-1943004070.html
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Бойцы спецназа "Ахмат" о том, как выживали во время обороны населенного пункта в Донбассе
Командир одной из групп эвакуации спецназа "Ахмат" с позывным "Кыпчак" около 14 часов при помощи только одного ножа откапывал себя из-под завалов после атаки ВСУ, зная, что ему нужно еще выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения.
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донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Командир группы "Ахмата" 14 часов откапывал себя ножом из-под завалов

Боец с позывным "Кыпчак" 14 ч откапывался из-под завалов, чтобы спасти раненых

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ЛУГАНСК, 1 мая — РИА Новости. Командир одной из групп эвакуации спецназа "Ахмат" с позывным "Кыпчак" около 14 часов при помощи только одного ножа откапывал себя из-под завалов после атаки ВСУ, зная, что ему нужно еще выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения.
Ранее командир роты спецназа "Ахмат" с позывным "Щербак" рассказал РИА Новости, что группа бойцов его подразделения почти 4 месяца практически в полном окружении держала оборону одного из населенных пунктов в Донбассе. Среди этих бойцов был командир эвакуационной группы "Кыпчак".
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"У меня основная задача была вывести раненых, пришлось ночевать в одном из зданий. Товарищи не могли подойти из-за обстрела. В подвале ночевал и прилетела "Баба-Яга" (ударный сельхоздрон – ред.), три раза скинула (боеприпасы – ред.) и здание завалилось. Пришлось откапываться и выходить наружу. С собой был только нож. На это ушло времени где-то четырнадцать - тринадцать часов", - рассказал РИА Новости "Кыпчак".
По его словам, помощи он не ждал, так как здание было на открытой местности в прямой видимости противника и подойти к нему группе сослуживцев было практически невозможно, кроме того ему нужно было выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения.
"Понимал, что его там ждут на выходе и надо забрать ребят и выполнить ту задачу, которая была поставлена. Поэтому только из этого, что он настолько силен духом, хотя был и оглушен, и истощен от нехватки еды, воды (так как долгое время были в окружении – ред.), человек четырнадцать часов себя откапывал, но задачу свою выполнил. Выполнил реально отлично", - рассказал РИА Новости командир отряда "Механик", комментируя действия "Кыпчака".
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Сослуживцы признались, что считают командира эвакуации профессионалом своего дела и профессиональным счастливчиком, так как только он мог выйти и зайти обратно с практически окруженных ВСУ позиций.
"Когда мы голодные сидели (из-за невозможности доставить провизию на окруженные позиции – ред.), пили воду из лужи, еды совсем не было, он шел с товарищем, того "затрехсотило" (ранило – ред.) посередине дороги, в районе трех километров он на себе его нес. Забрал сумки - шестьдесят четыре банки тушенки, один парень принес, накормил весь отряд, поспал ночь и утром в пять утра он пошел опять на боевое задание. Я не знаю какой дух надо иметь…", - рассказал РИА Новости командир роты спецназа "Ахмат" с позывным "Щербак".
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По его словам, в группе, оборонявшей населенный пункт, было 8 раненых, но из-за постоянных обстрелов их никак не могли вывести из окружения.
"Надежда была только на него (на "Кыпчака" – ред.). У нас было восемь человек раненых, четыре неходячих - средней тяжести. Две недели мы боролись, мы только начинали выход, начинался обстрел, сбросы (с дронов – ред.), кого-то даже еще цепляло из группы. И полностью с этой задачей он справился, организовал все грамотно, продумал и ребятам сохранил здоровье, самое главное. Обычный парень... и какие поступки совершает", - поделился "Щербак".
По словам самого командира эвакуации, самый главный принцип, которым он руководствуется - "не бросать своих товарищей".
"Всегда находился рядом со своими товарищами, я думаю бог меня за это живым и оставил", - подытожил "Кыпчак".
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