https://ria.ru/20240501/bespilotnik-1943378833.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 01.05.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T23:19

2024-05-01T23:19

2024-05-01T23:22

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, брянская область, россия, александр богомаз