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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 01.05.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:19
2024-05-01T23:19
2024-05-01T23:22
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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безопасность, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью