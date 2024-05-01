https://ria.ru/20240501/benin-1943231322.html

В Бенине прошел концерт с участием российских исполнителей

В Бенине прошел концерт с участием российских исполнителей - РИА Новости, 01.05.2024

В Бенине прошел концерт с участием российских исполнителей

Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" прошел в бенинском Котону, став первым выступлением с участием российских исполнителей в этой стране за... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T01:26

2024-05-01T01:26

2024-05-01T10:04

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" прошел в бенинском Котону, став первым выступлением с участием российских исполнителей в этой стране за постсоветскую эпоху, сообщили РИА Новости в российском посольстве. "Тридцатого апреля в Китайском культурном центре города Котону в рамках проекта "Восходящие звезды" Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся концерт классической музыки "Шедевры русской и зарубежной музыки", - рассказали в посольстве, отметив, что посол РФ Игорь Евдокимов поблагодарил консерваторию и фонд "Русский мир" за инициативу проведения в Бенине впервые за постсоветскую эпоху концерта с участием российских исполнителей. В российской дипмиссии уточнили, что благодаря российским исполнителям прозвучали произведения Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Сен-Санса и других композиторов. Среди гостей были представители министерства туризма, культуры и искусств Бенина во главе с директором кабинета министра (в ранге замминистра) Эриком Тота, руководители МИД страны и местных диппредставительств, бенинские общественные деятели, представители СМИ и деловых кругов, россияне. "Эрик Тота, в свою очередь, подчеркнул особую значимость проведения концерта с участием ведущих педагогов всемирно известной Московской консерватории для культурной жизни Бенина и акцентировал заинтересованность Котону в дальнейшей активизации российско-бенинских связей в области культуры", - подчеркнули в посольстве РФ. После концерта гостям предложили традиционные блюда русской кухни, добавили в посольстве.

https://ria.ru/20240423/mmkf-1941749273.html

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бенин, россия, культура, в мире