В Бенине прошел концерт с участием российских исполнителей
В Бенине впервые за постсоветскую эпоху прошел концерт российской музыки
© Фото : Посольство РФ в БенинеКонцерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону. 1 мая 2024
© Фото : Посольство РФ в Бенине
Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону. 1 мая 2024
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" прошел в бенинском Котону, став первым выступлением с участием российских исполнителей в этой стране за постсоветскую эпоху, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
"Тридцатого апреля в Китайском культурном центре города Котону в рамках проекта "Восходящие звезды" Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся концерт классической музыки "Шедевры русской и зарубежной музыки", - рассказали в посольстве, отметив, что посол РФ Игорь Евдокимов поблагодарил консерваторию и фонд "Русский мир" за инициативу проведения в Бенине впервые за постсоветскую эпоху концерта с участием российских исполнителей.
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В российской дипмиссии уточнили, что благодаря российским исполнителям прозвучали произведения Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Сен-Санса и других композиторов. Среди гостей были представители министерства туризма, культуры и искусств Бенина во главе с директором кабинета министра (в ранге замминистра) Эриком Тота, руководители МИД страны и местных диппредставительств, бенинские общественные деятели, представители СМИ и деловых кругов, россияне.
© Фото : Посольство РФ в БенинеКонцерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
© Фото : Посольство РФ в Бенине
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© Фото : Посольство РФ в БенинеКонцерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
© Фото : Посольство РФ в Бенине
2 из 4
© Фото : Посольство РФ в БенинеКонцерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
© Фото : Посольство РФ в Бенине
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© Фото : Посольство РФ в БенинеЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Бенин Игорь Евдокимов во время концерта "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Бенин Игорь Евдокимов во время концерта "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
© Фото : Посольство РФ в Бенине
4 из 4
Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
© Фото : Посольство РФ в Бенине
1 из 4
Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
© Фото : Посольство РФ в Бенине
2 из 4
Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
© Фото : Посольство РФ в Бенине
3 из 4
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Бенин Игорь Евдокимов во время концерта "Шедевры русской и зарубежной музыки" в бенинском Котону
© Фото : Посольство РФ в Бенине
4 из 4
"Эрик Тота, в свою очередь, подчеркнул особую значимость проведения концерта с участием ведущих педагогов всемирно известной Московской консерватории для культурной жизни Бенина и акцентировал заинтересованность Котону в дальнейшей активизации российско-бенинских связей в области культуры", - подчеркнули в посольстве РФ.
После концерта гостям предложили традиционные блюда русской кухни, добавили в посольстве.
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