Рейтинг@Mail.ru
Ирак создал две военные базы на границе с Турцией, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 01.05.2024 (обновлено: 09:56 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/bazy-1943258548.html
Ирак создал две военные базы на границе с Турцией, пишут СМИ
Ирак создал две военные базы на границе с Турцией, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
Ирак создал две военные базы на границе с Турцией, пишут СМИ
Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией, процесс проводился при координации с Анкарой, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:54
2024-05-01T09:56
в мире
турция
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/44/1507224468_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_2ee3376671fde83e1293731177244807.jpg
АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией, процесс проводился при координации с Анкарой, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Ирак впервые после войны в Персидском заливе создал две базы вблизи нашей границы. Это решение было принято в координации с Турцией. Эти базы не были созданы против Турции. Напротив, они были созданы для защиты собственных границ при материально-технической поддержке Турции",- пишет издание. Газета также сообщила о тщательной подготовке к военной операции ВС Турции на севере Ирака против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). "Подготовка идет полным ходом. Базы укрепляются, создаются новые. Наше военное присутствие в регионе усиливается. Но большая иракская операция еще не началась. Если однажды ночью вы увидите, как взлетают военные самолеты и наши войска начинают пересекать иракскую границу, знайте, что кнопка начала иракской операции уже нажата', - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что ВС Турции проведут комплексную наземную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после визита Эрдогана в Ирак. Операция, по данным издания, может пройти в летние месяцы. Президент Турции неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932223206.html
https://ria.ru/20240307/operatsiya-1931630416.html
турция
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/44/1507224468_14:0:5134:3840_1920x0_80_0_0_5965f39f86ec1f25ca1c704cb196d10f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, ирак
В мире, Турция, Ирак
Ирак создал две военные базы на границе с Турцией, пишут СМИ

Hrriyet: Ирак впервые за долгое время создал 2 военные базы на границе с Турцией

© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные
Иракские военные - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией, процесс проводился при координации с Анкарой, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"Ирак впервые после войны в Персидском заливе создал две базы вблизи нашей границы. Это решение было принято в координации с Турцией. Эти базы не были созданы против Турции. Напротив, они были созданы для защиты собственных границ при материально-технической поддержке Турции",- пишет издание.
Турецкая бронетехника - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Турция заявила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ
11 марта, 07:50
Газета также сообщила о тщательной подготовке к военной операции ВС Турции на севере Ирака против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
"Подготовка идет полным ходом. Базы укрепляются, создаются новые. Наше военное присутствие в регионе усиливается. Но большая иракская операция еще не началась. Если однажды ночью вы увидите, как взлетают военные самолеты и наши войска начинают пересекать иракскую границу, знайте, что кнопка начала иракской операции уже нажата', - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что ВС Турции проведут комплексную наземную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после визита Эрдогана в Ирак. Операция, по данным издания, может пройти в летние месяцы. Президент Турции неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
СМИ: Турция планирует провести крупную наземную военную операцию в Ираке
7 марта, 08:45
 
В миреТурцияИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала