https://ria.ru/20240501/bazy-1943258548.html

Ирак создал две военные базы на границе с Турцией, пишут СМИ

Ирак создал две военные базы на границе с Турцией, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024

Ирак создал две военные базы на границе с Турцией, пишут СМИ

Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией, процесс проводился при координации с Анкарой, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T09:54

2024-05-01T09:54

2024-05-01T09:56

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АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией, процесс проводился при координации с Анкарой, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Ирак впервые после войны в Персидском заливе создал две базы вблизи нашей границы. Это решение было принято в координации с Турцией. Эти базы не были созданы против Турции. Напротив, они были созданы для защиты собственных границ при материально-технической поддержке Турции",- пишет издание. Газета также сообщила о тщательной подготовке к военной операции ВС Турции на севере Ирака против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). "Подготовка идет полным ходом. Базы укрепляются, создаются новые. Наше военное присутствие в регионе усиливается. Но большая иракская операция еще не началась. Если однажды ночью вы увидите, как взлетают военные самолеты и наши войска начинают пересекать иракскую границу, знайте, что кнопка начала иракской операции уже нажата', - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что ВС Турции проведут комплексную наземную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после визита Эрдогана в Ирак. Операция, по данным издания, может пройти в летние месяцы. Президент Турции неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932223206.html

https://ria.ru/20240307/operatsiya-1931630416.html

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в мире, турция, ирак