СБУ заявила о ликвидации банды, торговавшей на Украине оружием с передовой
СБУ заявила о ликвидации банды, торговавшей на Украине винтовками с передовой
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду о ликвидации банды, торговавшей в стране оружием с передовой.
"СБУ задержала банду "черных оружейников", которые продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Сообщается, что при задержании у злоумышленников были изъяты боевые гранаты, противотанковые мины, пулеметы и больше десяти автоматов Калашникова. Арсенал добывался на местах недавних боестолкновений и хранился в частных домовладениях соучастников. Как заявили в ведомстве, товар упаковывали в коробки от бытовой техники и отправляли по почте.
В октябре прошлого года сообщалось, что граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет.
Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа. В июле 2023 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что по оценке ЦАМТО от 10% до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку.
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