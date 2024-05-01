https://ria.ru/20240501/banda-1943341716.html

СБУ заявила о ликвидации банды, торговавшей на Украине оружием с передовой

СБУ заявила о ликвидации банды, торговавшей на Украине оружием с передовой - РИА Новости, 01.05.2024

СБУ заявила о ликвидации банды, торговавшей на Украине оружием с передовой

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду о ликвидации банды, торговавшей в стране оружием с передовой. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:30

2024-05-01T17:30

2024-05-01T17:30

специальная военная операция на украине

украина

ближний восток

африка

игорь коротченко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду о ликвидации банды, торговавшей в стране оружием с передовой. "СБУ задержала банду "черных оружейников", которые продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Сообщается, что при задержании у злоумышленников были изъяты боевые гранаты, противотанковые мины, пулеметы и больше десяти автоматов Калашникова. Арсенал добывался на местах недавних боестолкновений и хранился в частных домовладениях соучастников. Как заявили в ведомстве, товар упаковывали в коробки от бытовой техники и отправляли по почте. В октябре прошлого года сообщалось, что граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа. В июле 2023 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что по оценке ЦАМТО от 10% до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку.

https://ria.ru/20231229/obvineniya-1919066313.html

украина

ближний восток

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ближний восток, африка, игорь коротченко, в мире