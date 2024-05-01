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СБУ заявила о ликвидации банды, торговавшей на Украине оружием с передовой - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/banda-1943341716.html
СБУ заявила о ликвидации банды, торговавшей на Украине оружием с передовой
СБУ заявила о ликвидации банды, торговавшей на Украине оружием с передовой - РИА Новости, 01.05.2024
СБУ заявила о ликвидации банды, торговавшей на Украине оружием с передовой
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду о ликвидации банды, торговавшей в стране оружием с передовой. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:30
2024-05-01T17:30
специальная военная операция на украине
украина
ближний восток
африка
игорь коротченко
в мире
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду о ликвидации банды, торговавшей в стране оружием с передовой. "СБУ задержала банду "черных оружейников", которые продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Сообщается, что при задержании у злоумышленников были изъяты боевые гранаты, противотанковые мины, пулеметы и больше десяти автоматов Калашникова. Арсенал добывался на местах недавних боестолкновений и хранился в частных домовладениях соучастников. Как заявили в ведомстве, товар упаковывали в коробки от бытовой техники и отправляли по почте. В октябре прошлого года сообщалось, что граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа. В июле 2023 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что по оценке ЦАМТО от 10% до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку.
https://ria.ru/20231229/obvineniya-1919066313.html
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украина, ближний восток, африка, игорь коротченко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ближний Восток, Африка, Игорь Коротченко, В мире
СБУ заявила о ликвидации банды, торговавшей на Украине оружием с передовой

СБУ заявила о ликвидации банды, торговавшей на Украине винтовками с передовой

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду о ликвидации банды, торговавшей в стране оружием с передовой.
"СБУ задержала банду "черных оружейников", которые продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Сообщается, что при задержании у злоумышленников были изъяты боевые гранаты, противотанковые мины, пулеметы и больше десяти автоматов Калашникова. Арсенал добывался на местах недавних боестолкновений и хранился в частных домовладениях соучастников. Как заявили в ведомстве, товар упаковывали в коробки от бытовой техники и отправляли по почте.
В октябре прошлого года сообщалось, что граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет.
Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа. В июле 2023 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что по оценке ЦАМТО от 10% до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку.
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