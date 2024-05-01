"Исчезла с места аварии". Как расследовали самое запутанное дело в истории
© AP Photo / Jim ColeОбъявление о пропаже Мауры Мюррей в вестибюле полицейского участка в Хаверхилле, штат Нью-Хэмпшир
© AP Photo / Jim Cole
Объявление о пропаже Мауры Мюррей в вестибюле полицейского участка в Хаверхилле, штат Нью-Хэмпшир. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Антонина Матвеева. В 2004-м на автомобильной трассе штата Нью-Гэмпшир произошла авария с участием студентки Мауры Мюррей. На месте полицейские обнаружили лишь разбитую машину — виновница ДТП бесследно исчезла. О громком деле, которое поставило в тупик лучших следователей, — в материале РИА Новости.
Загадочный инцидент
Это случилось 9 февраля на шоссе 112 у города Хаверхилл. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
Вскрыв автомобиль, полицейские обнаружили в салоне пятна от вина и женские вещи. Предположили вождение в нетрезвом виде. Однако допрашивать было некого: девушки, которая вела машину, на месте не оказалось. Как и ее мобильного, и банковских карт.
С Маурой Мюррей безуспешно пытались связаться. Ее не было дома несколько дней. Приступили к поискам.
© Фото : Public domain/IFCARЧерный Saturn S-Series второго поколения, идентичный машине, на которой ездила Мюррей
Черный Saturn S-Series второго поколения, идентичный машине, на которой ездила Мюррей
Единственный, кто видел студентку на месте аварии, — водитель автобуса. По его словам, остановился и спросил, не нужна ли помощь. Однако она наотрез отказалась, заявив, что уже сообщила обо всем сотрудникам дорожной службы.
Жизнерадостная и спокойная
Детективы не нашли следов похищения и сделали вывод, что девушка сбежала с места ДТП добровольно. Это очень удивило ее родственников.
Мюррей воспитывалась в ирландской католической семье. В школе занималась легкой атлетикой. Поступила в Военную академию. После первого курса перевелась в Университет Массачусетса изучать сестринское дело. Там вела типичную студенческую жизнь: ходила на вечеринки, общалась с друзьями и подрабатывала в кампусе.
© AP Photo / Jim ColeПлакат с изображением Мауры Мюррей, пропавшей без вести
© AP Photo / Jim Cole
Плакат с изображением Мауры Мюррей, пропавшей без вести
Однако вскоре полиция установила, что не все так просто, как думали родные. Девушка расплачивалась чужой кредиткой, не раз нарушала дисциплину в университете.
Выявили и странную цепочку событий перед исчезновением. Например, незадолго до аварии Маура уже попадала в ДТП на чужой машине. Кроме того, она поссорилась с сестрой, после чего у нее была сильная истерика.
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"А последние часы перед пропажей — самые необычные. Она зачем-то искала маршрут в города Берлингтон и Беркшир и пыталась забронировать домик в Нью-Гэмпшире, где когда-то останавливалась с семьей. Бронь оформить не удалось", — рассказывали потом в полиции.
Затем Маура разослала письмо всем преподавателям: ей нужно уехать на неделю якобы из-за смерти родственника. Упаковала вещи в коробки и оставила своему парню записку, в которой сообщила, что знает о его изменах. Последнее, что сделала девушка перед тем, как исчезнуть, — сняла в банкомате 280 долларов и купила ящик вина.
Похищение или убийство?
Известный журналист-расследователь Джеймс Реннер, работавший над этой историей, был уверен в участии второй стороны.
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"Вероятно, девушку подобрал другой водитель, который был ей знаком, и они вместе продолжили путь", — рассуждал он.
© AP Photo / Jon-Pierre LasseigneПоиски Мауры Мюррей
© AP Photo / Jon-Pierre Lasseigne
Поиски Мауры Мюррей
Еще одно предположение: Маура забеременела и сбежала, чтобы защитить ребенка от бойфренда. С которым, как выяснилось, состояла в абьюзивных отношениях.
Полиция прорабатывала и версию самоубийства, ведь девушка страдала булимией. Но родители категорически отрицали такую возможность.
Зато вспомнили, что незадолго до исчезновения она вела себя странно — постоянно тревожилась и словно кого-то боялась. Однако ничего конкретного так и не рассказала. Тем не менее версия с похищением тоже не подтвердилась.
© AP Photo / Holly RamerФред Мюррей беседует с журналистами
© AP Photo / Holly Ramer
Фред Мюррей беседует с журналистами
Была еще одна зацепка: владелец дома неподалеку от семьи Мюррей запретил полицейским проводить у себя обыски. Спустя несколько лет, когда сменился хозяин, туда удалось проникнуть, но следов Мауры не нашли.
Отчаявшийся отец в итоге признал, что дочь, скорее всего, мертва. И отозвал заявление о поисках. Поэтому дело о пропавшей девушке сдали в архив как нераскрытое.