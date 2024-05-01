https://ria.ru/20240501/avariya-1942602411.html

"Исчезла с места аварии". Как расследовали самое запутанное дело в истории

"Исчезла с места аварии". Как расследовали самое запутанное дело в истории - РИА Новости, 01.05.2024

"Исчезла с места аварии". Как расследовали самое запутанное дело в истории

В 2004-м на автомобильной трассе штата Нью-Гэмпшир произошла авария с участием студентки Мауры Мюррей. На месте полицейские обнаружили лишь разбитую машину —... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:00

2024-05-01T08:00

2024-05-01T11:37

нью-гэмпшир

массачусетс

авария

полиция

убийство

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Антонина Матвеева. В 2004-м на автомобильной трассе штата Нью-Гэмпшир произошла авария с участием студентки Мауры Мюррей. На месте полицейские обнаружили лишь разбитую машину — виновница ДТП бесследно исчезла. О громком деле, которое поставило в тупик лучших следователей, — в материале РИА Новости.Загадочный инцидентЭто случилось 9 февраля на шоссе 112 у города Хаверхилл. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.Вскрыв автомобиль, полицейские обнаружили в салоне пятна от вина и женские вещи. Предположили вождение в нетрезвом виде. Однако допрашивать было некого: девушки, которая вела машину, на месте не оказалось. Как и ее мобильного, и банковских карт.С Маурой Мюррей безуспешно пытались связаться. Ее не было дома несколько дней. Приступили к поискам.Единственный, кто видел студентку на месте аварии, — водитель автобуса. По его словам, остановился и спросил, не нужна ли помощь. Однако она наотрез отказалась, заявив, что уже сообщила обо всем сотрудникам дорожной службы.Жизнерадостная и спокойнаяДетективы не нашли следов похищения и сделали вывод, что девушка сбежала с места ДТП добровольно. Это очень удивило ее родственников.Мюррей воспитывалась в ирландской католической семье. В школе занималась легкой атлетикой. Поступила в Военную академию. После первого курса перевелась в Университет Массачусетса изучать сестринское дело. Там вела типичную студенческую жизнь: ходила на вечеринки, общалась с друзьями и подрабатывала в кампусе.Однако вскоре полиция установила, что не все так просто, как думали родные. Девушка расплачивалась чужой кредиткой, не раз нарушала дисциплину в университете.Выявили и странную цепочку событий перед исчезновением. Например, незадолго до аварии Маура уже попадала в ДТП на чужой машине. Кроме того, она поссорилась с сестрой, после чего у нее была сильная истерика."А последние часы перед пропажей — самые необычные. Она зачем-то искала маршрут в города Берлингтон и Беркшир и пыталась забронировать домик в Нью-Гэмпшире, где когда-то останавливалась с семьей. Бронь оформить не удалось", — рассказывали потом в полиции.Затем Маура разослала письмо всем преподавателям: ей нужно уехать на неделю якобы из-за смерти родственника. Упаковала вещи в коробки и оставила своему парню записку, в которой сообщила, что знает о его изменах. Последнее, что сделала девушка перед тем, как исчезнуть, — сняла в банкомате 280 долларов и купила ящик вина.Похищение или убийство?Известный журналист-расследователь Джеймс Реннер, работавший над этой историей, был уверен в участии второй стороны."Вероятно, девушку подобрал другой водитель, который был ей знаком, и они вместе продолжили путь", — рассуждал он.Еще одно предположение: Маура забеременела и сбежала, чтобы защитить ребенка от бойфренда. С которым, как выяснилось, состояла в абьюзивных отношениях.Полиция прорабатывала и версию самоубийства, ведь девушка страдала булимией. Но родители категорически отрицали такую возможность.Зато вспомнили, что незадолго до исчезновения она вела себя странно — постоянно тревожилась и словно кого-то боялась. Однако ничего конкретного так и не рассказала. Тем не менее версия с похищением тоже не подтвердилась.Была еще одна зацепка: владелец дома неподалеку от семьи Мюррей запретил полицейским проводить у себя обыски. Спустя несколько лет, когда сменился хозяин, туда удалось проникнуть, но следов Мауры не нашли.Отчаявшийся отец в итоге признал, что дочь, скорее всего, мертва. И отозвал заявление о поисках. Поэтому дело о пропавшей девушке сдали в архив как нераскрытое.

https://ria.ru/20240321/prestupleniya-1934713487.html

нью-гэмпшир

массачусетс

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нью-гэмпшир, массачусетс, авария, полиция, убийство