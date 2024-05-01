Рейтинг@Mail.ru
"Исчезла с места аварии". Как расследовали самое запутанное дело в истории - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 01.05.2024 (обновлено: 11:37 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/avariya-1942602411.html
"Исчезла с места аварии". Как расследовали самое запутанное дело в истории
"Исчезла с места аварии". Как расследовали самое запутанное дело в истории - РИА Новости, 01.05.2024
"Исчезла с места аварии". Как расследовали самое запутанное дело в истории
В 2004-м на автомобильной трассе штата Нью-Гэмпшир произошла авария с участием студентки Мауры Мюррей. На месте полицейские обнаружили лишь разбитую машину —... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T08:00
2024-05-01T11:37
нью-гэмпшир
массачусетс
авария
полиция
убийство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943279370_205:103:1798:999_1920x0_80_0_0_2ec2895dc8927529777c9d9b377bed62.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Антонина Матвеева. В 2004-м на автомобильной трассе штата Нью-Гэмпшир произошла авария с участием студентки Мауры Мюррей. На месте полицейские обнаружили лишь разбитую машину — виновница ДТП бесследно исчезла. О громком деле, которое поставило в тупик лучших следователей, — в материале РИА Новости.Загадочный инцидентЭто случилось 9 февраля на шоссе 112 у города Хаверхилл. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.Вскрыв автомобиль, полицейские обнаружили в салоне пятна от вина и женские вещи. Предположили вождение в нетрезвом виде. Однако допрашивать было некого: девушки, которая вела машину, на месте не оказалось. Как и ее мобильного, и банковских карт.С Маурой Мюррей безуспешно пытались связаться. Ее не было дома несколько дней. Приступили к поискам.Единственный, кто видел студентку на месте аварии, — водитель автобуса. По его словам, остановился и спросил, не нужна ли помощь. Однако она наотрез отказалась, заявив, что уже сообщила обо всем сотрудникам дорожной службы.Жизнерадостная и спокойнаяДетективы не нашли следов похищения и сделали вывод, что девушка сбежала с места ДТП добровольно. Это очень удивило ее родственников.Мюррей воспитывалась в ирландской католической семье. В школе занималась легкой атлетикой. Поступила в Военную академию. После первого курса перевелась в Университет Массачусетса изучать сестринское дело. Там вела типичную студенческую жизнь: ходила на вечеринки, общалась с друзьями и подрабатывала в кампусе.Однако вскоре полиция установила, что не все так просто, как думали родные. Девушка расплачивалась чужой кредиткой, не раз нарушала дисциплину в университете.Выявили и странную цепочку событий перед исчезновением. Например, незадолго до аварии Маура уже попадала в ДТП на чужой машине. Кроме того, она поссорилась с сестрой, после чего у нее была сильная истерика.&quot;А последние часы перед пропажей — самые необычные. Она зачем-то искала маршрут в города Берлингтон и Беркшир и пыталась забронировать домик в Нью-Гэмпшире, где когда-то останавливалась с семьей. Бронь оформить не удалось&quot;, — рассказывали потом в полиции.Затем Маура разослала письмо всем преподавателям: ей нужно уехать на неделю якобы из-за смерти родственника. Упаковала вещи в коробки и оставила своему парню записку, в которой сообщила, что знает о его изменах. Последнее, что сделала девушка перед тем, как исчезнуть, — сняла в банкомате 280 долларов и купила ящик вина.Похищение или убийство?Известный журналист-расследователь Джеймс Реннер, работавший над этой историей, был уверен в участии второй стороны.&quot;Вероятно, девушку подобрал другой водитель, который был ей знаком, и они вместе продолжили путь&quot;, — рассуждал он.Еще одно предположение: Маура забеременела и сбежала, чтобы защитить ребенка от бойфренда. С которым, как выяснилось, состояла в абьюзивных отношениях.Полиция прорабатывала и версию самоубийства, ведь девушка страдала булимией. Но родители категорически отрицали такую возможность.Зато вспомнили, что незадолго до исчезновения она вела себя странно — постоянно тревожилась и словно кого-то боялась. Однако ничего конкретного так и не рассказала. Тем не менее версия с похищением тоже не подтвердилась.Была еще одна зацепка: владелец дома неподалеку от семьи Мюррей запретил полицейским проводить у себя обыски. Спустя несколько лет, когда сменился хозяин, туда удалось проникнуть, но следов Мауры не нашли.Отчаявшийся отец в итоге признал, что дочь, скорее всего, мертва. И отозвал заявление о поисках. Поэтому дело о пропавшей девушке сдали в архив как нераскрытое.
https://ria.ru/20240321/prestupleniya-1934713487.html
нью-гэмпшир
массачусетс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943279370_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e3099640a63d8dc30706dddae8d9c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-гэмпшир, массачусетс, авария, полиция, убийство
Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Авария, Полиция, Убийство

"Исчезла с места аварии". Как расследовали самое запутанное дело в истории

© AP Photo / Jim ColeОбъявление о пропаже Мауры Мюррей в вестибюле полицейского участка в Хаверхилле, штат Нью-Хэмпшир
Объявление о пропаже Мауры Мюррей в вестибюле полицейского участка в Хаверхилле, штат Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Jim Cole
Объявление о пропаже Мауры Мюррей в вестибюле полицейского участка в Хаверхилле, штат Нью-Хэмпшир. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Антонина Матвеева. В 2004-м на автомобильной трассе штата Нью-Гэмпшир произошла авария с участием студентки Мауры Мюррей. На месте полицейские обнаружили лишь разбитую машину — виновница ДТП бесследно исчезла. О громком деле, которое поставило в тупик лучших следователей, — в материале РИА Новости.

Загадочный инцидент

Это случилось 9 февраля на шоссе 112 у города Хаверхилл. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
Вскрыв автомобиль, полицейские обнаружили в салоне пятна от вина и женские вещи. Предположили вождение в нетрезвом виде. Однако допрашивать было некого: девушки, которая вела машину, на месте не оказалось. Как и ее мобильного, и банковских карт.
С Маурой Мюррей безуспешно пытались связаться. Ее не было дома несколько дней. Приступили к поискам.
© Фото : Public domain/IFCARЧерный Saturn S-Series второго поколения, идентичный машине, на которой ездила Мюррей
Черный Saturn S-Series второго поколения, идентичный машине, на которой ездила Мюррей - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Public domain/IFCAR
Черный Saturn S-Series второго поколения, идентичный машине, на которой ездила Мюррей
Единственный, кто видел студентку на месте аварии, — водитель автобуса. По его словам, остановился и спросил, не нужна ли помощь. Однако она наотрез отказалась, заявив, что уже сообщила обо всем сотрудникам дорожной службы.

Жизнерадостная и спокойная

Детективы не нашли следов похищения и сделали вывод, что девушка сбежала с места ДТП добровольно. Это очень удивило ее родственников.
Мюррей воспитывалась в ирландской католической семье. В школе занималась легкой атлетикой. Поступила в Военную академию. После первого курса перевелась в Университет Массачусетса изучать сестринское дело. Там вела типичную студенческую жизнь: ходила на вечеринки, общалась с друзьями и подрабатывала в кампусе.
© AP Photo / Jim ColeПлакат с изображением Мауры Мюррей, пропавшей без вести
Плакат с изображением Мауры Мюррей, пропавшей без вести - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Jim Cole
Плакат с изображением Мауры Мюррей, пропавшей без вести
Однако вскоре полиция установила, что не все так просто, как думали родные. Девушка расплачивалась чужой кредиткой, не раз нарушала дисциплину в университете.
Выявили и странную цепочку событий перед исчезновением. Например, незадолго до аварии Маура уже попадала в ДТП на чужой машине. Кроме того, она поссорилась с сестрой, после чего у нее была сильная истерика.
«

"А последние часы перед пропажей — самые необычные. Она зачем-то искала маршрут в города Берлингтон и Беркшир и пыталась забронировать домик в Нью-Гэмпшире, где когда-то останавливалась с семьей. Бронь оформить не удалось", — рассказывали потом в полиции.

Старая книга и стеклянная лупа - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
"Похитили за сорок секунд". Какие преступления не могут раскрыть годами
21 марта, 17:49
Затем Маура разослала письмо всем преподавателям: ей нужно уехать на неделю якобы из-за смерти родственника. Упаковала вещи в коробки и оставила своему парню записку, в которой сообщила, что знает о его изменах. Последнее, что сделала девушка перед тем, как исчезнуть, — сняла в банкомате 280 долларов и купила ящик вина.

Похищение или убийство?

Известный журналист-расследователь Джеймс Реннер, работавший над этой историей, был уверен в участии второй стороны.
«

"Вероятно, девушку подобрал другой водитель, который был ей знаком, и они вместе продолжили путь", — рассуждал он.

© AP Photo / Jon-Pierre LasseigneПоиски Мауры Мюррей
Поиски Мауры Мюррей - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Jon-Pierre Lasseigne
Поиски Мауры Мюррей
Еще одно предположение: Маура забеременела и сбежала, чтобы защитить ребенка от бойфренда. С которым, как выяснилось, состояла в абьюзивных отношениях.
Полиция прорабатывала и версию самоубийства, ведь девушка страдала булимией. Но родители категорически отрицали такую возможность.
Зато вспомнили, что незадолго до исчезновения она вела себя странно — постоянно тревожилась и словно кого-то боялась. Однако ничего конкретного так и не рассказала. Тем не менее версия с похищением тоже не подтвердилась.
© AP Photo / Holly RamerФред Мюррей беседует с журналистами
Фред Мюррей беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Holly Ramer
Фред Мюррей беседует с журналистами
Была еще одна зацепка: владелец дома неподалеку от семьи Мюррей запретил полицейским проводить у себя обыски. Спустя несколько лет, когда сменился хозяин, туда удалось проникнуть, но следов Мауры не нашли.
Отчаявшийся отец в итоге признал, что дочь, скорее всего, мертва. И отозвал заявление о поисках. Поэтому дело о пропавшей девушке сдали в архив как нераскрытое.
 
Нью-ГэмпширМассачусетсАварияПолицияУбийство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала