https://ria.ru/20240501/atacms-1943278068.html

В Госдуме прокомментировали отказ США признать уничтожение ракет ATACMS

В Госдуме прокомментировали отказ США признать уничтожение ракет ATACMS - РИА Новости, 01.05.2024

В Госдуме прокомментировали отказ США признать уничтожение ракет ATACMS

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать факт того, что российская система ПВО сбила РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T11:21

2024-05-01T11:21

2024-05-01T11:35

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михаил шеремет

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать факт того, что российская система ПВО сбила американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Во вторник российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не подтверждает это. Он также уклонился от вопроса, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине. "Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное. Наши военные учатся в условиях реальных боевых действий, где возможно все, где нет дублеров, нельзя сохраниться, а второго шанса может не быть, поэтому быстро адаптируются к поставляемому украинским нацистам дорогому западному оружию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, теперь США должен волновать другой вопрос, смогут ли они адаптироваться к разнообразному типу эффективного русского оружия, приобретаемого другими странами после того, как оно отлично себя зарекомендовало в зоне СВО. "Касаемо западного оружия, уничтожаемого в ходе спецоперации, то оно будет массово свозиться на открытые площадки для изучения и потехи зрителей, и для этого нам их мнения и подтверждения абсолютно не нужно", - сказал депутат. Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.

https://ria.ru/20240429/atacms-1942984463.html

https://ria.ru/20240427/rakety-1942838866.html

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