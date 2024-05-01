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Биография Виктора Астафьева

Биография Виктора Астафьева - РИА Новости, 01.05.2024

Биография Виктора Астафьева

Советский и российский писатель Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924 года в крестьянской семье в селе Овсянка (Енисейская губерния; ныне в составе... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T01:16

2024-05-01T01:16

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Советский и российский писатель Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924 года в крестьянской семье в селе Овсянка (Енисейская губерния; ныне в составе городского округа город Дивногорск Красноярского края).Он рано потерял мать. В эти же годы семья отца была раскулачена, после последовал арест – деда с семьей сослали в Игарку (Красноярский край), отца осудили на пять лет и отправили в Карелию – на строительство Беломорско-Балтийского канала. Будущий писатель остался на попечении деда и бабки по материнской линии. Этот период его жизни в будущем лег в основу сборника "Последний поклон" (1968-1989).В 1934 году отец Виктора Астафьева вернулся в Овсянку, женился второй раз и вместе с женой и сыном перебрался в Игарку. Однако отец и мачеха мало интересовались мальчиком, и вскоре тот оказался на улице, беспризорничал, пока не попал в детдом. Подробности сиротского бытия в условиях вечной мерзлоты, среди беспризорников и "вольных людей" отразились в повестях "Перевал" (1959), "Кража" (1966), во множестве рассказов "Последнего поклона", "Царь-рыбы" (1976). В детском доме директор и учитель литературы, заметив, что мальчику легко давались литература и русский язык, всячески поощряли его увлечение чтением книг, прививали вкус к самостоятельному творчеству. На одном из уроков Астафьев написал сочинение под названием "Жив!", которое было помещено в школьном рукописном журнале и много лет спустя послужило основой рассказа "Васюткино озеро" (1956).В 1940 году Виктор Астафьев окончил шестой класс школы-интерната и, будучи уже 16-летним, покинул детдом. Чтобы накопить денег и уехать из Заполярья в Красноярск, он работал в поселке Курейка (Красноярский край) письмоводителем, конюхом, водовозом и уборщиком конюшни при сельсовете.В 1941 году Астафьев уехал в Красноярск и подал документы в железнодорожное училище. В июне 1942 года, получив специальность "составитель поездов", он был направлен на станцию Базаиха, где проработал четыре месяца.В октябре 1942 года Виктор Астафьев пошел добровольцем на фронт. Сначала он обучался в пехотном училище в Новосибирске, потом весной 1943 года попал на передовую. На войне Астафьев сменил несколько специальностей: служил разведчиком, водителем и связистом; несколько раз был тяжело ранен. Тема войны впоследствии стала одной из главных в творчестве писателя.После войны писатель поселился в городе Чусовом (ныне Пермский край) вместе с женой Марией Корякиной (1920-2011), с которой познакомился в 1945 году. Один за другим стали появляться дети: в 1947 году родилась дочь Лидия, которая прожила всего полгода, в 1948 году – дочь Ирина (умерла в 1987 году), в 1950 году – сын Андрей.Фронтовые ранения мешали Виктору Астафьеву работать по основной специальности, и, чтобы прокормить семью, он занимался разным ремеслом – был слесарем, чернорабочим, грузчиком, плотником, мойщиком мясных туш, вахтером мясокомбината.В 1949 году Астафьев поступил в школу рабочей молодежи, а в 1951 году стал посещать литературный кружок при местной газете "Чусовской рабочий". Занятия при кружке вдохновили его на написание первого художественного произведения – рассказа "Гражданский человек" (впоследствии переименованный в "Сибиряк"), который был напечатан в 1951 году в "Чусовском рабочем". После публикации Астафьева пригласили в газету на должность литературного сотрудника, в которой он проработал до 1955 года.В 1953 году вышла первая книга рассказов Астафьева – "До будущей весны", в 1955 году вторая – рассказы для детей "Огоньки". В 1955-1957 годах он написал роман "Тают снега", который увидел свет в 1958 году, издал две книги для детей, напечатал очерки и рассказы в альманахе "Прикамье", журнале "Смена", сборниках "Охотничьи были" и "Приметы времени".В 1957 году Виктор Астафьев стал специальным корреспондентом Пермского областного радио, через год был принят в Союз писателей СССР. Рассказы писателя начали публиковать в Москве, в том числе в крупных журналах – "Новый мир" и "Молодая гвардия". Будучи самоучкой и не получив литературного образования, в 1959 году Астафьев был направлен на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького, где проучился до 1961 года. Конец 1950-х годов был отмечен расцветом лирической прозы Астафьева – им были написаны повести "Перевал", "Стародуб" (обе 1959), "Звездопад" (1960), последняя принесла ему известность.В 1962 году семья Астафьевых переехала в Пермь. Там писатель закончил повесть "Кража" (1966) и рассказы "Зорькина песня", "Гуси в полынье", "Осенние грусти и радости" и др., составившие впоследствии повесть "Последний поклон" (1968-1989). В Перми Виктор Астафьев создал первую редакцию одного из главных своих произведений – повести-пасторали о любви во время войны "Пастух и пастушка" (1967, окончательная редакция – 1989).К 1965 году начал складываться цикл затесей – лирических миниатюр, в которых отразились размышления писателя о жизни. Эти произведения разрозненно печатались в центральных и региональных журналах. В 1972 году "Затеси" вышли отдельной книгой, в которую были включены такие произведения, как "Деревенское приключение", "Песнопевица", "Как лечили богиню", "Звезды и елочки", "Тура", "Родные березы", "Весенний остров", "Хлебозары", "Чтобы боль каждого…", "Кладбище", "И прахом своим", "Домский собор", "Видение", "Ягодка", "Вздох". К жанру затесей Астафьев обращался на протяжении всей своей жизни. В 1969 году Астафьевы переехали в Вологду. Здесь писатель снова обратился к теме детства – им были написаны новые рассказы к "Последнему поклону": "Пир после победы", "Бурундук на кресте", "Карасиная погибель", "Без приюта", "Сорока", "Приворотное зелье", "Гори, гори ясно", "Соевые конфеты".С 1973 года в печати начали публиковаться рассказы, которые составили впоследствии повесть "Царь-рыба", затрагивающую тему природы и противостоящих ей истребительных начал. В 1976 году книга "Царь-рыба" была опубликована и принесла Астафьеву всесоюзную известность.В вологодский период также вышли в свет лирическая повесть "Ода русскому огороду" (1972) и две пьесы – "Черемуха" (1977) и "Прости меня" (1979). В 1980 году писатель решил вернуться на историческую родину – в Красноярский край. Здесь начался новый период его творчества: большую часть своих произведений Виктор Астафьев писал по воспоминаниям и впечатлениям, однако его отношение ко многим событиям постепенно менялось. В 1986 году был опубликован роман "Печальный детектив", в котором Астафьев, раньше воспевавший сибирскую деревню, показал ее темные стороны. В этом же ключе написана новелла "Людочка", увидевшая свет в 1989 году. В 1989 году вышло в свет издание "Последнего поклона", состоявшее из трех книг, в которых появились новые рассказы "Предчувствие холода", "Заберега", "Стряпухина радость", "Пеструха", "Легенда о стеклянной кринке", "Кончина".В 1990-е годы Астафьев возвратился к теме войны. В 1992-1994 годах были напечатаны первые две части романа "Прокляты и убиты", которые после публикации вызвали бурную читательскую полемику. На военную тематику написаны также повести "Так хочется жить" (1995), "Обертон" (1996) и "Веселый солдат" (1998).В 2000 году Виктор Астафьев прекратил работу над третьей частью романа "Прокляты и убиты", оставив ее неоконченной. 29 ноября 2001 года писателя не стало. Его похоронили на деревенском кладбище недалеко от его родной Овсянки, рядом с дочерью Ириной.Книги Виктора Астафьева переведены на многие европейские языки. По мотивам его прозы созданы многочисленные инсценировки и экранизации.Вклад писателя в отечественную литературу и его общественная деятельность были высоко оценены. Он являлся Героем Социалистического Труда (1989), кавалером орденов Дружбы народов (1994), "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999). Творчество писателя было отмечено Государственной премией РСФСР имени М. Горького (1975), Государственной премией СССР (1978, 1991), Государственной премией Российской Федерации (1996, 2004), литературной Премией имени Аполлона Григорьева (1998) и др.За фронтовые заслуги писатель получил орден Красной Звезды, медали "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "За освобождение Варшавы". В 1994 году был создан Фонд имени В.П. Астафьева, который ежегодно вручает Всесибирскую премию молодым прозаикам и поэтам, наиболее ярко проявившим себя в области литературы. В 2002 году в селе Овсянка был открыт Мемориальный комплекс В.П. Астафьева (филиал Красноярского краевого краеведческого музея), в 2006 году в Красноярске на набережной Енисея был установлен памятник писателю.C 2004 года смотровую площадку на трассе Красноярск – Дивногорск украшает скульптурная композиция "Царь-рыба" – памятник творчеству писателя. К 100-летию писателя на его родине в селе Овсянка откроется Национальный центр В.П. Астафьева, который станет ключевым объектом существующего Мемориального комплекса. В экспозиции центра будут представлены тексты произведений Астафьева, предметы эпохи, мемориальные вещи разных периодов и многое другое. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

справки, красноярский край, красноярск, дивногорск, молодая гвардия , литература