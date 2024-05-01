https://ria.ru/20240501/asfalt-1943335844.html

В Челябинске из-за подмыва грунта провалился асфальт

В Челябинске из-за подмыва грунта провалился асфальт - РИА Новости, 01.05.2024

В Челябинске из-за подмыва грунта провалился асфальт

Аварийная ситуация произошла в среду утром на магистральном коллекторе 1975 года постройки в Челябинске, идут восстановительные работы, сообщил замглавы города... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:53

2024-05-01T16:53

2024-05-01T17:01

происшествия

жкх

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая - РИА Новости. Аварийная ситуация произошла в среду утром на магистральном коллекторе 1975 года постройки в Челябинске, идут восстановительные работы, сообщил замглавы города Александр Астахов. По данным пресс-службы, в среду на улице Первой Пятилетки произошла аварийная ситуация на самотечном коллекторе (диаметр 1000 миллиметров). На месте работают аварийные бригады под руководством вице-мэра Александра Астахова и начальника управления ЖКХ Вадима Храмцова. "Предварительная причина аварийной ситуации - подмыв грунта на магистральном коллекторе 1975 года постройки. Излива на поверхность нет, ограничений ресурса для жителей домов также нет. В настоящий момент огораживается площадка для безопасности, далее подрядчик приступит к изъятию грунта и укладке новой трубы, чтобы локализовать место аварии", - приводит пресс-служба горадминистрации слова Астахова. В течение суток будет понятно, какой объем ремонтно-восстановительных работ требуется провести и сколько времени они займут, добавил Астахов.

https://ria.ru/20240326/khlopok-1935809868.html

челябинск

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происшествия, жкх, челябинск