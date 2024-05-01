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Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос
Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос - РИА Новости, 01.05.2024
Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос
Всего 6% американцев видят в Китае партнера, большинство считают КНР врагом или конкурентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:19
2024-05-01T20:19
2024-05-01T20:19
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Всего 6% американцев видят в Китае партнера, большинство считают КНР врагом или конкурентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center. По данным исследования, уже пятый год подряд порядка восьми из десяти американцев (81%) заявляют о своем негативном отношении к Китаю. При этом многие опрошенные согласны, что влияние Китая в мире в последние годы усиливается (71%). "Немногие видят в Китае партнера (6%), большинство американцев вместо этого называют его конкурентом (50%) или врагом (42%) США", - говорится в сообщении. Кроме того, порядка половины опрошенных убеждены, что ограничение мощи Китая и его влияния на США должно быть приоритетом американской внешней политики. Опрос был проведен с 1 по 7 апреля среди 3,6 тысячи взрослых американцев, погрешность - плюс-минус 2,1 процентных пункта.
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китай, сша, в мире
Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос
Pew Research Center: лишь 6% американцев видят в Китае партнера
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости.
Всего 6% американцев видят в Китае партнера, большинство считают КНР врагом или конкурентом, свидетельствуют данные опроса
, проведенного исследовательским центром Pew Research Center.
По данным исследования, уже пятый год подряд порядка восьми из десяти американцев (81%) заявляют о своем негативном отношении к Китаю. При этом многие опрошенные согласны, что влияние Китая в мире в последние годы усиливается (71%).
"Немногие видят в Китае партнера (6%), большинство американцев вместо этого называют его конкурентом (50%) или врагом (42%) США", - говорится в сообщении.
Кроме того, порядка половины опрошенных убеждены, что ограничение мощи Китая и его влияния на США
должно быть приоритетом американской внешней политики.
Опрос был проведен с 1 по 7 апреля среди 3,6 тысячи взрослых американцев, погрешность - плюс-минус 2,1 процентных пункта.