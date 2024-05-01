Рейтинг@Mail.ru
Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/amerika-1943363355.html
Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос
Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос - РИА Новости, 01.05.2024
Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос
Всего 6% американцев видят в Китае партнера, большинство считают КНР врагом или конкурентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:19
2024-05-01T20:19
китай
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890681441_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_33969859b0fe1bdaf78e9fac64dddd79.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Всего 6% американцев видят в Китае партнера, большинство считают КНР врагом или конкурентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center. По данным исследования, уже пятый год подряд порядка восьми из десяти американцев (81%) заявляют о своем негативном отношении к Китаю. При этом многие опрошенные согласны, что влияние Китая в мире в последние годы усиливается (71%). "Немногие видят в Китае партнера (6%), большинство американцев вместо этого называют его конкурентом (50%) или врагом (42%) США", - говорится в сообщении. Кроме того, порядка половины опрошенных убеждены, что ограничение мощи Китая и его влияния на США должно быть приоритетом американской внешней политики. Опрос был проведен с 1 по 7 апреля среди 3,6 тысячи взрослых американцев, погрешность - плюс-минус 2,1 процентных пункта.
https://ria.ru/20240318/ssha-1934107806.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890681441_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b78151c023301fed38e530c1209477e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, в мире
Китай, США, В мире
Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос

Pew Research Center: лишь 6% американцев видят в Китае партнера

© AP Photo / Andy WongКиоск с изображением планет с китайским и американским флагами в Пекине
Киоск с изображением планет с китайским и американским флагами в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Andy Wong
Киоск с изображением планет с китайским и американским флагами в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Всего 6% американцев видят в Китае партнера, большинство считают КНР врагом или конкурентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center.
По данным исследования, уже пятый год подряд порядка восьми из десяти американцев (81%) заявляют о своем негативном отношении к Китаю. При этом многие опрошенные согласны, что влияние Китая в мире в последние годы усиливается (71%).
"Немногие видят в Китае партнера (6%), большинство американцев вместо этого называют его конкурентом (50%) или врагом (42%) США", - говорится в сообщении.
Кроме того, порядка половины опрошенных убеждены, что ограничение мощи Китая и его влияния на США должно быть приоритетом американской внешней политики.
Опрос был проведен с 1 по 7 апреля среди 3,6 тысячи взрослых американцев, погрешность - плюс-минус 2,1 процентных пункта.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Рекордное число американцев назвали главным врагом страны сами США
18 марта, 20:40
 
КитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала