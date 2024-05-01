https://ria.ru/20240501/amerika-1943363355.html

Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос

Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос - РИА Новости, 01.05.2024

Лишь шесть процентов американцев видят в Китае партнера, показал опрос

Всего 6% американцев видят в Китае партнера, большинство считают КНР врагом или конкурентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:19

2024-05-01T20:19

2024-05-01T20:19

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сша

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Всего 6% американцев видят в Китае партнера, большинство считают КНР врагом или конкурентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center. По данным исследования, уже пятый год подряд порядка восьми из десяти американцев (81%) заявляют о своем негативном отношении к Китаю. При этом многие опрошенные согласны, что влияние Китая в мире в последние годы усиливается (71%). "Немногие видят в Китае партнера (6%), большинство американцев вместо этого называют его конкурентом (50%) или врагом (42%) США", - говорится в сообщении. Кроме того, порядка половины опрошенных убеждены, что ограничение мощи Китая и его влияния на США должно быть приоритетом американской внешней политики. Опрос был проведен с 1 по 7 апреля среди 3,6 тысячи взрослых американцев, погрешность - плюс-минус 2,1 процентных пункта.

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китай, сша, в мире