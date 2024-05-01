https://ria.ru/20240501/afrika-1943320344.html

Глава Всемирного банка призвал не игнорировать страны Африки

Глава Всемирного банка призвал не игнорировать страны Африки - РИА Новости, 01.05.2024

Глава Всемирного банка призвал не игнорировать страны Африки

Президент Всемирного банка Аджай Банга призвал в интервью газете Financial Times не игнорировать страны африканского континента. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:19

2024-05-01T15:19

2024-05-01T15:19

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент Всемирного банка Аджай Банга призвал в интервью газете Financial Times не игнорировать страны африканского континента. "Игнорировать Африку - это все равно, что игнорировать будущее, в сторону которого движется мир", - заявил Аджай Банга. По его словам, молодежь Африки является самым важным "активом" континента, однако есть риск того, что им могут пренебречь. "Цель состоит в том, чтобы обеспечить интересы этого "демографического дивиденда", - добавил Банга. Как напоминает издание, население Африки, согласно прогнозам, к 2050 году вырастет почти в два раза и достигнет 2,5 миллиарда человек. "Каждый четвертый житель планеты будет африканцем", - подчеркивает газета. Директор Департамента стран Африки Международного валютного фонда (МВФ) Абебе Аэмро Селассие, чьи слова приводит издание, заявил, что двусторонняя бюджетная помощь со стороны ЕС, Великобритании и других доноров сокращается все более быстрыми темпами. "В прошлом бюджетная поддержка многих беднейших стран региона была довольно большой, но наблюдается тенденцию к сокращению... Самое печальное, что даже гуманитарная поддержка сокращается", - добавил представитель МВФ. По его словам, Всемирному банку и МВФ пришлось вмешаться, чтобы восполнить возникший пробел.

https://ria.ru/20240313/afrika-1932800540.html

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африка, великобритания, мвф, всемирный банк, евросоюз, в мире