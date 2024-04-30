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Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии - РИА Новости, 30.04.2024
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10:57 30.04.2024 (обновлено: 13:01 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/zhku-1943124803.html
Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии
Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии - РИА Новости, 30.04.2024
Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии
Правительство определило категории россиян, которые получат право оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени без комиссии от банков, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T10:57
2024-04-30T13:01
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Правительство определило категории россиян, которые получат право оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени без комиссии от банков, сообщается на сайте правительства."Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Таким образом, с 1 июля оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают банки, смогут:Распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента Владимира Путина, отметили в правительстве. О необходимости таких изменений глава государства говорил в декабре во время прямой линии с россиянами и большой пресс-конференции.В конце декабря Путин подписал закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКУ для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Он также вступит в силу с 1 июля.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

В России утвердили перечень граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Правительство определило категории россиян, которые получат право оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени без комиссии от банков, сообщается на сайте правительства.
"Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
Таким образом, с 1 июля оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают банки, смогут:
  • многодетные родители;
  • пенсионеры;
  • инвалиды;
  • ветераны боевых действий;
  • члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента Владимира Путина, отметили в правительстве. О необходимости таких изменений глава государства говорил в декабре во время прямой линии с россиянами и большой пресс-конференции.
В конце декабря Путин подписал закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКУ для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Он также вступит в силу с 1 июля.
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