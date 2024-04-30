https://ria.ru/20240430/zhku-1943124803.html

Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии - РИА Новости, 30.04.2024

Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

Правительство определило категории россиян, которые получат право оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени без комиссии от банков, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:57

2024-04-30T10:57

2024-04-30T13:01

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Правительство определило категории россиян, которые получат право оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени без комиссии от банков, сообщается на сайте правительства."Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Таким образом, с 1 июля оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают банки, смогут:Распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента Владимира Путина, отметили в правительстве. О необходимости таких изменений глава государства говорил в декабре во время прямой линии с россиянами и большой пресс-конференции.В конце декабря Путин подписал закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКУ для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Он также вступит в силу с 1 июля.

https://ria.ru/20240226/lgoty-1729542270.html

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общество, россия, михаил мишустин