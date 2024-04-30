https://ria.ru/20240430/zemletryasenie-1943100197.html

На Камчатке зафиксировали три подземных толчка

На Камчатке зафиксировали три подземных толчка - РИА Новости, 30.04.2024

На Камчатке зафиксировали три подземных толчка

Три неощутимых подземных толчка зарегистрированы в акватории Тихого океана на Камчатке, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T05:16

2024-04-30T05:16

2024-04-30T05:16

происшествия

тихий океан

петропавловск-камчатский

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Три неощутимых подземных толчка зарегистрированы в акватории Тихого океана на Камчатке, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Как отметили в ведомстве, во вторник в акватории Тихого океана на Камчатке зафиксированы подземные толчки магнитудой от 4,3 до 5. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 30 апреля в акватории Тихого океана зарегистрировано два неощущаемых сейсмособытия. Первое землетрясение произошло... на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 230 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Второе землетрясение произошло... на глубине 79 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 231 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Третье землетрясение произошло... на глубине 157 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 248 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - рассказали в пресс-службе. В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

https://ria.ru/20240427/zemletryasenie-1942843794.html

https://ria.ru/20240430/zemletryasenie-1943091545.html

тихий океан

петропавловск-камчатский

камчатка

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происшествия, тихий океан, петропавловск-камчатский, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук