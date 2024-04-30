https://ria.ru/20240430/zemletryasenie-1943100197.html
На Камчатке зафиксировали три подземных толчка
На Камчатке зафиксировали три подземных толчка - РИА Новости, 30.04.2024
На Камчатке зафиксировали три подземных толчка
Три неощутимых подземных толчка зарегистрированы в акватории Тихого океана на Камчатке, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T05:16
2024-04-30T05:16
2024-04-30T05:16
происшествия
тихий океан
петропавловск-камчатский
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Три неощутимых подземных толчка зарегистрированы в акватории Тихого океана на Камчатке, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Как отметили в ведомстве, во вторник в акватории Тихого океана на Камчатке зафиксированы подземные толчки магнитудой от 4,3 до 5. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 30 апреля в акватории Тихого океана зарегистрировано два неощущаемых сейсмособытия. Первое землетрясение произошло... на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 230 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Второе землетрясение произошло... на глубине 79 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 231 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Третье землетрясение произошло... на глубине 157 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 248 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - рассказали в пресс-службе. В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.
https://ria.ru/20240427/zemletryasenie-1942843794.html
https://ria.ru/20240430/zemletryasenie-1943091545.html
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происшествия, тихий океан, петропавловск-камчатский, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Камчатке зафиксировали три подземных толчка
ГУМЧС: на Камчатке зафиксировали три неощущаемых подземных толчка