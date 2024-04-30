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Суд на Украине изменил меру пресечения экс-депутату Рады на залог - РИА Новости, 30.04.2024
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17:23 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/zalog-1943186927.html
Суд на Украине изменил меру пресечения экс-депутату Рады на залог
Суд на Украине изменил меру пресечения экс-депутату Рады на залог - РИА Новости, 30.04.2024
Суд на Украине изменил меру пресечения экс-депутату Рады на залог
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на залог в 22,8 тысячи долларов... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:23
2024-04-30T17:23
в мире
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на залог в 22,8 тысячи долларов подозреваемому в хищении денег минобороны бывшему депутату Рады и экс-главе компании "Укрубуд" Максиму Микитасю. Украинское издание "Страна" 6 ноября 2023 года сообщало, что ВАКС избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в хищении денег минобороны бывшему депутату Рады Максиму Микитасю. "ВАКС изменил меру пресечения экс-руководителю одной из столичных строительных компаний. Так, меру пресечения в виде домашнего ареста суд изменил на меру пресечения в виде залога. Размер денежного залога – 908,4 тысячи гривен (22,8 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале суда. ВАКС имени бывшего депутата не называет, однако, по данным издания "Зеркало недели", речь идет о Максиме Микитасе. Теперь Микитась обязан носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, прибывать по каждому требованию, сообщать об изменении места жительства и работы и воздерживаться от общения со свидетелями по делу. Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" 25 октября 2023 года сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило Микитасю повторное обвинение, на этот раз - в хищении 8,3 миллиона долларов министерства обороны при строительстве складов для хранения ракет и боеприпасов. Агентство РБК-Украина в январе сообщало, что специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Микитася, разоблаченного при попытке подкупа за 22 миллиона евро мэра Днепропетровска Бориса Филатова.
https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html
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в мире, украина, коррупция
В мире, Украина, Коррупция
Суд на Украине изменил меру пресечения экс-депутату Рады на залог

ВАКС Украины заменил меру пресечения обвиняемому в хищении экс-депутату на залог

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на залог в 22,8 тысячи долларов подозреваемому в хищении денег минобороны бывшему депутату Рады и экс-главе компании "Укрубуд" Максиму Микитасю.
Украинское издание "Страна" 6 ноября 2023 года сообщало, что ВАКС избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в хищении денег минобороны бывшему депутату Рады Максиму Микитасю.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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2 апреля, 11:21
"ВАКС изменил меру пресечения экс-руководителю одной из столичных строительных компаний. Так, меру пресечения в виде домашнего ареста суд изменил на меру пресечения в виде залога. Размер денежного залога – 908,4 тысячи гривен (22,8 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале суда.
ВАКС имени бывшего депутата не называет, однако, по данным издания "Зеркало недели", речь идет о Максиме Микитасе.
Теперь Микитась обязан носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, прибывать по каждому требованию, сообщать об изменении места жительства и работы и воздерживаться от общения со свидетелями по делу.
Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" 25 октября 2023 года сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило Микитасю повторное обвинение, на этот раз - в хищении 8,3 миллиона долларов министерства обороны при строительстве складов для хранения ракет и боеприпасов. Агентство РБК-Украина в январе сообщало, что специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Микитася, разоблаченного при попытке подкупа за 22 миллиона евро мэра Днепропетровска Бориса Филатова.
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