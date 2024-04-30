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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 30.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе на фоне объявленной в Одесской области Украины воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T23:34
2024-04-30T23:34
2024-04-30T23:50
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе на фоне объявленной в Одесской области Украины воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна"."Сообщают о взрывах в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области с 23.27 по мск звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Одесса, Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Страна": в Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной тревоги