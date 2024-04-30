https://ria.ru/20240430/vzryv-1943225787.html
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 30.04.2024
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги
Новый взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T23:57
2024-04-30T23:57
2024-04-30T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
одесса
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_db51985ab2a06e04338c3e77a4ac23ea.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новый взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна". Ранее издание сообщало о взрывах в Одессе. "Еще один взрыв прозвучал в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно изданию, местные СМИ публикуют фото облака дыма над местом первого удара. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области с 23.27 по мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
одесская область
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_829e356200d0b7cf81073faa5060da34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, одесса, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Одесса, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги
"Страна": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв