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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 30.04.2024

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

Новый взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T23:57

2024-04-30T23:57

2024-04-30T23:57

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новый взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна". Ранее издание сообщало о взрывах в Одессе. "Еще один взрыв прозвучал в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно изданию, местные СМИ публикуют фото облака дыма над местом первого удара. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области с 23.27 по мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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