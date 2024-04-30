Мать инвалида, которого не признавали погибшим в "Крокусе", получит выплату
Мать инвалида, которого не признавали погибшим в "Крокус Сити", получит выплату
Обстановка у "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. У матери инвалида-колясочника Максима Вербенина, которого не признавали погибшим в результате теракта в "Крокусе", приняли заявление на выплату для родственников погибших, она получит её в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
"В настоящий момент заявление от Алёны Вербениной принято сотрудниками департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, выплаты будут осуществлены в ближайшее время", - рассказали в соцзащите.
Как сообщал Telegram-канал RT, инвалид-колясочник Максим Вербенин был на концерте в "Крокусе" со своей девушкой Натальей. Она видела, как террористы выстрелили ему в спину, парень упал с коляски на Наталью и тем самым спас её.
Его мама Алена Вербенина пыталась доказать его смерть, однако пожар уничтожил все следы ДНК. Из-за этого она не могла получить выплату, которая положена родственникам погибших в "Крокусе".
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Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Четверо исполнителей теракта – Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов – были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их.
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По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в этом участвовали граждане нескольких стран.