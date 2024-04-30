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В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков

В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - РИА Новости, 30.04.2024

В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков

В Курганской области более пяти тысяч человек, чьи дома пострадали в паводок, получили единовременные выплаты, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T08:45

2024-04-30T08:45

2024-04-30T09:16

курганская область

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр — РИА Новости. В Курганской области более пяти тысяч человек, чьи дома пострадали в паводок, получили единовременные выплаты, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В основном это единовременная материальная помощь в размере десяти тысяч рублей. Также идут выплаты по частичной или полной утрате имущества первой необходимости в увеличенном по решению главы региона размере — 50 и 100 тысяч рублей соответственно, которые также уже получили несколько десятков человек", — говорится в релизе. Муниципальные оценочные комиссии в Кетово и Кургане работают круглосуточно, без праздников и выходных, добавили в пресс-службе. Идет работа и по оценке ущерба, причиненного половодьем жилью. Комиссии уже завершили обследование в Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Белозерском округах, в Куртамышском округе осталось дообследовать несколько домов. С 30 апреля комиссии приступят к обследованию жилого фонда в Кетовском округе и Кургане. В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 30 апреля, в 24 населенных пунктах остаются затопленными 825 жилых и 6773 дачных дома, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240423/kurgan-1941882338.html

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курганская область, курган, наводнения в россии — 2024, происшествия