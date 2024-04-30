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В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - РИА Новости, 30.04.2024
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08:45 30.04.2024 (обновлено: 09:16 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/vyplaty-1943108536.html
В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - РИА Новости, 30.04.2024
В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
В Курганской области более пяти тысяч человек, чьи дома пострадали в паводок, получили единовременные выплаты, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:45
2024-04-30T09:16
курганская область
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр — РИА Новости. В Курганской области более пяти тысяч человек, чьи дома пострадали в паводок, получили единовременные выплаты, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В основном это единовременная материальная помощь в размере десяти тысяч рублей. Также идут выплаты по частичной или полной утрате имущества первой необходимости в увеличенном по решению главы региона размере — 50 и 100 тысяч рублей соответственно, которые также уже получили несколько десятков человек", — говорится в релизе. Муниципальные оценочные комиссии в Кетово и Кургане работают круглосуточно, без праздников и выходных, добавили в пресс-службе. Идет работа и по оценке ущерба, причиненного половодьем жилью. Комиссии уже завершили обследование в Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Белозерском округах, в Куртамышском округе осталось дообследовать несколько домов. С 30 апреля комиссии приступят к обследованию жилого фонда в Кетовском округе и Кургане. В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 30 апреля, в 24 населенных пунктах остаются затопленными 825 жилых и 6773 дачных дома, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
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курганская область, курган, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков

В Курганской области более пяти тысяч пострадавших от паводка получили выплаты

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Паводок в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр — РИА Новости. В Курганской области более пяти тысяч человек, чьи дома пострадали в паводок, получили единовременные выплаты, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В основном это единовременная материальная помощь в размере десяти тысяч рублей. Также идут выплаты по частичной или полной утрате имущества первой необходимости в увеличенном по решению главы региона размере — 50 и 100 тысяч рублей соответственно, которые также уже получили несколько десятков человек", — говорится в релизе.
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Муниципальные оценочные комиссии в Кетово и Кургане работают круглосуточно, без праздников и выходных, добавили в пресс-службе.
Идет работа и по оценке ущерба, причиненного половодьем жилью. Комиссии уже завершили обследование в Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Белозерском округах, в Куртамышском округе осталось дообследовать несколько домов. С 30 апреля комиссии приступят к обследованию жилого фонда в Кетовском округе и Кургане.
В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 30 апреля, в 24 населенных пунктах остаются затопленными 825 жилых и 6773 дачных дома, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
Курганская областьКурганНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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