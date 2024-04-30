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Кремль разжег в США "Гражданскую войну"

Кремль разжег в США "Гражданскую войну" - РИА Новости, 30.04.2024

Кремль разжег в США "Гражданскую войну"

В последнее время в мире наоткрывали множество окон Овертона, даже о ядерном армагеддоне рассуждается уже как о чем-то привычном. Но все-таки запретные темы еще РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T08:00

2024-04-30T08:00

2024-04-30T08:03

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В последнее время в мире наоткрывали множество окон Овертона, даже о ядерном армагеддоне рассуждается уже как о чем-то привычном. Но все-таки запретные темы еще остались. Главная болевая точка современных государств — это "предчувствие гражданской войны".Именно на эту точку основательно надавил британец Алекс Гарленд, автор известного романа "Пляж" и по совместительству кинорежиссер. Фильм его так и называется: "Гражданская война" (у нас в прокате он идет как "Падение империи"). И американцы от него буквально лезут на стенку.Художественные достоинства картины невелики, но дело же совершенно не в них. Вспоминается, как в позднем Советском Союзе то и дело появлялись фильмы, в которых авторы излагали обжигающую "последнюю" правду, и общество месяцами стояло на ушах, обсуждая эти прорывы.Правда, у нас это в основном были документалки — "Легко ли быть молодым?", "Какую Россию мы потеряли", "Так жить нельзя". Ясно, что это были далеко не шедевры, но публику они баламутили всерьез — и довольно точно мониторили общественные настроения накануне падения советской империи.Та же история с фильмом Гарленда — полномасштабной попыткой представить, как будет выглядеть гражданская война в США. В историю кино он точно не войдет, однако в Америке нет издания, которое о нем бы не написало. Причем это не столько кинорецензии, сколько сопоставление того, что происходит на экране, с реальностью."Люди... выходят после просмотра... потрясенные, напуганные, расстроенные, чувствуя, что фильм, как неистовое зеркало, отражает яростный раскол (политический, идейный и духовный) в современной Америке", — сообщает известный кинокритик Оуэн Глейберман. "Но я нисколечко не испугался, — продолжает он. — Что по-настоящему пугает — так это американская реальность"."Мы встретили своего врага, и это мы сами" — это рецензия от New York Times. Нет-нет, "кровавый распад США пойдет совсем не так", спорит San Francisco Chronicle. Колумнист Джо Мэтьюс сначала обвиняет фильм Гарленда в "путинской пропаганде" (и сюда, оказывается, дотянулся Кремль), а потом простодушно объясняет, что на самом деле гражданская война в США будет выглядеть не как битва армий, а как бесконечная и всеобщая резня на местах.Сугубо политическое издание Foreign Policy выпустило после выхода фильма предостерегающий материал о том, что реальная гражданская война в США может развалить страну, погубив экономику распадающихся штатов, и, мол, давайте не будем так делать, даже если нас не устроят итоги президентских выборов. По типу "Не пытайтесь повторить, трюки выполнены профессионалами".Тут очень важно, что Гарленд британец и может позволить себе смотреть на происходящее в США со стороны — и не без злорадства. Среди американских кинематографистов желающих пообсуждать эту убийственную тему пока нет.Но и британскому режиссеру пришлось быть максимально осторожным. В фильме нет ни одной конкретной детали реального всеамериканского раскола. Не то чтобы трамписты восстают против Демпартии или радикальные меньшинства против консервативного большинства, а просто армии Техаса и Калифорнии внезапно объединяются и идут на Вашингтон свергать президента.Техас — глубоко консервативный штат, Калифорния — агрессивно либеральный. Как их Нацгвардии могут воевать вместе — совершенно непонятно, и автор не удостаивает нас объяснением. В фильме много убивают, но, опять-таки, все убийства подчеркнуто абсурдны: Гарленд умудрился убрать из "Гражданской войны" все приметы реального американского противостояния.По жанру это роуд-муви про военкоров — журналистов и фотокорреспондентов, которые пытаются добраться до Вашингтона и записать последние слова президента, который сидит в осажденном Белом доме и пассивно ждет смерти. Гарленд доказывает, что пытался снять фильм о трудной работе американских журналистов, но это звучит неубедительно.Конечно же, публика ломится на фильм не для того, чтобы посочувствовать героине Кирстен Данст в роли фоторепортера. Всех куда больше интересует, что там будет в финале с президентом США. И внешне, и жестами, и манерой говорить он очень похож на Дональда Трампа. Так что на определенном смысловом уровне "Падение империи" — это прозрачный намек кандидату в президенты: не стоит быть таким популярным, а то мало ли что.Тут, конечно, на наших глазах с грохотом рушится сразу много табу. Никогда на американских экранах так не издевались над своей страной. Вооруженное восстание с массой трупов, военный поход на Вашингтон, охота на действующего президента — такое впечатление, что Гарленд разбомбил все американские святыни. Просто "Так жить нельзя" на американский лад.Этот перестроечный пыл, с которым американцы разносят свои мифы, нельзя не приветствовать. Невзирая на сомнительный художественный уровень фильма, "Падение империи", несомненно, найдет благодарных зрителей во всех странах мира.Считается, что американский кинематограф призван утихомиривать и очищать политические страсти в стране через демонстрацию ужасов и страданий — в точности по заветам Аристотеля. Однако зачастую "фабрика грез" страсти только разгуливает. "Рождение нации" гениального Д. У. Гриффита, например, стало мощнейшей пропагандой расизма и спровоцировало геноцид темнокожего населения на десятилетия вперед. То есть фильм привел к массовым убийствам.К чему приведет американцев "Падение империи" — это мы сможем увидеть в ближайшем времени. Пожалуй, никогда еще выражение "запасаемся попкорном" не играло такими красками.

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аналитика, сша, вашингтон (штат), техас