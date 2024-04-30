https://ria.ru/20240430/voda-1943160258.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1224 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1224 сантиметра - РИА Новости, 30.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1224 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 16.00 (14.00 мск) составляет 1224 сантиметра, за последние два часа поднявшись еще на один... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:43

2024-04-30T14:43

2024-04-30T14:43

происшествия

тюменская область

ишим (река)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 16.00 (14.00 мск) составляет 1224 сантиметра, за последние два часа поднявшись еще на один сантиметр, сообщает правительство области. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, в 16.00 (14.00 мск) 30 апреля уровень воды - 1224 сантиметра, на 8.00 (6.00 мск) он составлял 1221 сантиметр, подъем с утра составил три сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. В селе Абатское с 27 апреля из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысяч человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысяч человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок - в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html

тюменская область

ишим (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024