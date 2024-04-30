https://ria.ru/20240430/veter-1943182879.html

В Иркутске ветер вызвал пыльную бурю

В Иркутске ветер вызвал пыльную бурю - РИА Новости, 30.04.2024

В Иркутске ветер вызвал пыльную бурю

Ветер с порывами до 25 метров в секунду вызвали в Иркутске пыльную бурю и максимально повысили пожароопасность: спасатели работают на тушении сразу нескольких... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:57

2024-04-30T16:57

2024-04-30T16:57

происшествия

иркутск

иркутская область

иркутский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943181827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e322355ebabe0307b13d0a64a5dc097.jpg

ИРКУТСК, 30 апр — РИА Новости. Ветер с порывами до 25 метров в секунду вызвали в Иркутске пыльную бурю и максимально повысили пожароопасность: спасатели работают на тушении сразу нескольких возгораний, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. "В Иркутске ветер - силой 20 м/с, в районе аэропорта порывы достигают 25 м/с. Пыльная буря… В области сохраняются чрезвычайно высокие классы пожарной опасности", - говорится в сообщении. В настоящее время, по данным ГУМЧС региона, в Иркутске на улице Шевцова подразделения ликвидируют пожар в частном жилом доме и хозпостройках на общей площади. Пожар локализован на 100 квадратных метрах. Продолжается тушение пожара на улице Трактовой, где загорелись хозпостройки. Огнеборцы работают и в селе Максимовщине на улице Школьной, где также загорелся частный жилой дом. Ещё один пожар, возникший на частном подворье на улице Дорожной. Огнём повреждены дом и баня. По данным пресс-службы администрации города, "порывы ветра достигали 28-30 метров в секунду". Сетевые организации превентивно отключили электроснабжение в частном секторе в ряде микрорайонов города, а также в садоводствах Иркутского района.

https://ria.ru/20240126/pozhar-1923551060.html

иркутск

иркутская область

иркутский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожары и пыльная буря: последствия сильного ветра в Иркутске Сильные порывы ветра вызвали в Иркутске пыльную бурю и привели к пожарам. 2024-04-30T16:57 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, иркутский район