https://ria.ru/20240430/veter-1943182879.html
В Иркутске ветер вызвал пыльную бурю
В Иркутске ветер вызвал пыльную бурю - РИА Новости, 30.04.2024
В Иркутске ветер вызвал пыльную бурю
Ветер с порывами до 25 метров в секунду вызвали в Иркутске пыльную бурю и максимально повысили пожароопасность: спасатели работают на тушении сразу нескольких... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:57
2024-04-30T16:57
2024-04-30T16:57
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ИРКУТСК, 30 апр — РИА Новости. Ветер с порывами до 25 метров в секунду вызвали в Иркутске пыльную бурю и максимально повысили пожароопасность: спасатели работают на тушении сразу нескольких возгораний, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. "В Иркутске ветер - силой 20 м/с, в районе аэропорта порывы достигают 25 м/с. Пыльная буря… В области сохраняются чрезвычайно высокие классы пожарной опасности", - говорится в сообщении. В настоящее время, по данным ГУМЧС региона, в Иркутске на улице Шевцова подразделения ликвидируют пожар в частном жилом доме и хозпостройках на общей площади. Пожар локализован на 100 квадратных метрах. Продолжается тушение пожара на улице Трактовой, где загорелись хозпостройки. Огнеборцы работают и в селе Максимовщине на улице Школьной, где также загорелся частный жилой дом. Ещё один пожар, возникший на частном подворье на улице Дорожной. Огнём повреждены дом и баня. По данным пресс-службы администрации города, "порывы ветра достигали 28-30 метров в секунду". Сетевые организации превентивно отключили электроснабжение в частном секторе в ряде микрорайонов города, а также в садоводствах Иркутского района.
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Пожары и пыльная буря: последствия сильного ветра в Иркутске
Сильные порывы ветра вызвали в Иркутске пыльную бурю и привели к пожарам.
2024-04-30T16:57
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происшествия, иркутск, иркутская область, иркутский район
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Иркутский район
В Иркутске ветер вызвал пыльную бурю
В Иркутске ветер с порывами до 25 метров в секунду вызвал пыльную бурю
ИРКУТСК, 30 апр — РИА Новости.
Ветер с порывами до 25 метров в секунду вызвали в Иркутске пыльную бурю и максимально повысили пожароопасность: спасатели работают на тушении сразу нескольких возгораний, сообщает ГУМЧС
по Иркутской области.
"В Иркутске ветер - силой 20 м/с, в районе аэропорта порывы достигают 25 м/с. Пыльная буря… В области сохраняются чрезвычайно высокие классы пожарной опасности", - говорится в сообщении.
В настоящее время, по данным ГУМЧС региона, в Иркутске на улице Шевцова подразделения ликвидируют пожар в частном жилом доме и хозпостройках на общей площади. Пожар локализован на 100 квадратных метрах. Продолжается тушение пожара на улице Трактовой, где загорелись хозпостройки. Огнеборцы работают и в селе Максимовщине на улице Школьной, где также загорелся частный жилой дом. Ещё один пожар, возникший на частном подворье на улице Дорожной. Огнём повреждены дом и баня.
По данным пресс-службы администрации города, "порывы ветра достигали 28-30 метров в секунду".
Сетевые организации превентивно отключили электроснабжение в частном секторе в ряде микрорайонов города, а также в садоводствах Иркутского района
.