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Странное поведение ВСУ сыграло на руку России, пишут СМИ
Странное поведение ВСУ сыграло на руку России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2024
Странное поведение ВСУ сыграло на руку России, пишут СМИ
Успешному наступлению российских войск у Очеретино помогла ошибка ВСУ, пишет Business Insider. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T18:40
2024-04-30T18:40
2024-04-30T19:29
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Успешному наступлению российских войск у Очеретино помогла ошибка ВСУ, пишет Business Insider."Ошибка украинских войск, похоже, позволила российской армии беспрепятственно продвинуться вперед и захватить большую часть деревни", — говорится в материале.Отмечается, что Киев совершил грубую оплошность во время ротации элитной 47-й механизированной бригады Украины и 115-й механизированной бригады близ Очеретино. По мнению автора статьи войска России воспользовались ситуацией и образовавшийся брешью для атаки.Во вторник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Очеретино Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240430/rossiya-1943192346.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Странное поведение ВСУ сыграло на руку России, пишут СМИ
BI: грубая ошибка ВСУ при ротации помогла ВС России продвинуться в Очеретино