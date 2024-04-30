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Странное поведение ВСУ сыграло на руку России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2024
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18:40 30.04.2024 (обновлено: 19:29 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943195376.html
Странное поведение ВСУ сыграло на руку России, пишут СМИ
Странное поведение ВСУ сыграло на руку России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2024
Странное поведение ВСУ сыграло на руку России, пишут СМИ
Успешному наступлению российских войск у Очеретино помогла ошибка ВСУ, пишет Business Insider. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T18:40
2024-04-30T19:29
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Успешному наступлению российских войск у Очеретино помогла ошибка ВСУ, пишет Business Insider."Ошибка украинских войск, похоже, позволила российской армии беспрепятственно продвинуться вперед и захватить большую часть деревни", — говорится в материале.Отмечается, что Киев совершил грубую оплошность во время ротации элитной 47-й механизированной бригады Украины и 115-й механизированной бригады близ Очеретино. По мнению автора статьи войска России воспользовались ситуацией и образовавшийся брешью для атаки.Во вторник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Очеретино Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240430/rossiya-1943192346.html
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Странное поведение ВСУ сыграло на руку России, пишут СМИ

BI: грубая ошибка ВСУ при ротации помогла ВС России продвинуться в Очеретино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Успешному наступлению российских войск у Очеретино помогла ошибка ВСУ, пишет Business Insider.
"Ошибка украинских войск, похоже, позволила российской армии беспрепятственно продвинуться вперед и захватить большую часть деревни", — говорится в материале.
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Во вторник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Очеретино Донецкой Народной Республики.
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