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Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ - РИА Новости, 30.04.2024
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17:42 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943189367.html
Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ
Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ - РИА Новости, 30.04.2024
Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ
Украина вышла из соглашения с государствами-участниками СНГ о сотрудничестве в области здравоохранения населения, сообщил во вторник представитель кабмина... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:42
2024-04-30T17:42
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина вышла из соглашения с государствами-участниками СНГ о сотрудничестве в области здравоохранения населения, сообщил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Осуществлен выход Украины из соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения населения, которое было подписано 26 июня 1992 года в Минске", - написал Мельничук. По данным Мельничука, Украина также вышла из протоколов о внесении изменений и дополнений, подписанных 18 сентября 2003 года в Ялте и 25 ноября 2005 года в Москве в рамках указанного соглашения.
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в мире, украина, ялта, москва, снг, верховная рада украины
В мире, Украина, Ялта, Москва, СНГ, Верховная Рада Украины
Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ

Украина вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве в области здравоохранения

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина вышла из соглашения с государствами-участниками СНГ о сотрудничестве в области здравоохранения населения, сообщил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
"Осуществлен выход Украины из соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения населения, которое было подписано 26 июня 1992 года в Минске", - написал Мельничук.
По данным Мельничука, Украина также вышла из протоколов о внесении изменений и дополнений, подписанных 18 сентября 2003 года в Ялте и 25 ноября 2005 года в Москве в рамках указанного соглашения.
Изображение сгенерировано ИИ
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