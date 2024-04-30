https://ria.ru/20240430/ukraina-1943189367.html

Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ

Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ - РИА Новости, 30.04.2024

Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ

Украина вышла из соглашения с государствами-участниками СНГ о сотрудничестве в области здравоохранения населения, сообщил во вторник представитель кабмина... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:42

2024-04-30T17:42

2024-04-30T17:42

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина вышла из соглашения с государствами-участниками СНГ о сотрудничестве в области здравоохранения населения, сообщил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Осуществлен выход Украины из соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения населения, которое было подписано 26 июня 1992 года в Минске", - написал Мельничук. По данным Мельничука, Украина также вышла из протоколов о внесении изменений и дополнений, подписанных 18 сентября 2003 года в Ялте и 25 ноября 2005 года в Москве в рамках указанного соглашения.

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, ялта, москва, снг, верховная рада украины