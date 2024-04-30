Польша призвала ЕС принять решение о передаче Украине призывников
Косиняк-Камыш: ЕС должен принять решение о передаче Украине призывников
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза в Страсбурге. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 апр — РИА Новости. Европейский союз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания кабмина.
"Мы сегодня говорили об этом (о возможности розыска и передаче Украине граждан, уклоняющихся от призыва – ред.) на Совете министров. Очень важно, и мы об этом говорили, чтобы это было решение на европейском уровне. И я знаю, что переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут", - сказал Косиняк-Камыш.
"Решения на европейском уровне дадут полную эффективность таким действиям, и мы заинтересованы таким решением", — добавил он.
Ранее заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский заявил, что Польша не будет заниматься мобилизацией украинских граждан на своей территории.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.