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Польша призвала ЕС принять решение о передаче Украине призывников - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 30.04.2024 (обновлено: 16:47 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943181422.html
Польша призвала ЕС принять решение о передаче Украине призывников
Польша призвала ЕС принять решение о передаче Украине призывников - РИА Новости, 30.04.2024
Польша призвала ЕС принять решение о передаче Украине призывников
Европейский союз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:44
2024-04-30T16:47
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 30 апр — РИА Новости. Европейский союз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания кабмина. "Мы сегодня говорили об этом (о возможности розыска и передаче Украине граждан, уклоняющихся от призыва – ред.) на Совете министров. Очень важно, и мы об этом говорили, чтобы это было решение на европейском уровне. И я знаю, что переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут", - сказал Косиняк-Камыш. "Решения на европейском уровне дадут полную эффективность таким действиям, и мы заинтересованы таким решением", — добавил он. Ранее заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский заявил, что Польша не будет заниматься мобилизацией украинских граждан на своей территории. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240425/polsha-1942181191.html
https://ria.ru/20240415/evropa-1939571509.html
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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Польша призвала ЕС принять решение о передаче Украине призывников

Косиняк-Камыш: ЕС должен принять решение о передаче Украине призывников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза в Страсбурге. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 апр — РИА Новости. Европейский союз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания кабмина.
"Мы сегодня говорили об этом (о возможности розыска и передаче Украине граждан, уклоняющихся от призыва – ред.) на Совете министров. Очень важно, и мы об этом говорили, чтобы это было решение на европейском уровне. И я знаю, что переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут", - сказал Косиняк-Камыш.
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"Решения на европейском уровне дадут полную эффективность таким действиям, и мы заинтересованы таким решением", — добавил он.
Ранее заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский заявил, что Польша не будет заниматься мобилизацией украинских граждан на своей территории.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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