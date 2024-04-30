https://ria.ru/20240430/ukraina-1943181422.html

Польша призвала ЕС принять решение о передаче Украине призывников

Польша призвала ЕС принять решение о передаче Украине призывников - РИА Новости, 30.04.2024

Польша призвала ЕС принять решение о передаче Украине призывников

Европейский союз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:44

2024-04-30T16:44

2024-04-30T16:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_0:43:3017:1740_1920x0_80_0_0_d799c3133ad4826f970c8676f24cc176.jpg

ВАРШАВА, 30 апр — РИА Новости. Европейский союз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания кабмина. "Мы сегодня говорили об этом (о возможности розыска и передаче Украине граждан, уклоняющихся от призыва – ред.) на Совете министров. Очень важно, и мы об этом говорили, чтобы это было решение на европейском уровне. И я знаю, что переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут", - сказал Косиняк-Камыш. "Решения на европейском уровне дадут полную эффективность таким действиям, и мы заинтересованы таким решением", — добавил он. Ранее заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский заявил, что Польша не будет заниматься мобилизацией украинских граждан на своей территории. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240425/polsha-1942181191.html

https://ria.ru/20240415/evropa-1939571509.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз