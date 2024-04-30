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Десяток наберется. В Британии резко высказались об украинцах - РИА Новости, 30.04.2024
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16:31 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943179835.html
Десяток наберется. В Британии резко высказались об украинцах
Десяток наберется. В Британии резко высказались об украинцах - РИА Новости, 30.04.2024
Десяток наберется. В Британии резко высказались об украинцах
Читатели The Telegraph призвали к скорейшему урегулированию российско-украинского конфликта, так как даже сами украинцы бегут из страны, не желая воевать. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:31
2024-04-30T16:31
в мире
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели The Telegraph призвали к скорейшему урегулированию российско-украинского конфликта, так как даже сами украинцы бегут из страны, не желая воевать."Интересно, сколько бежавших сюда украинцев потом вернутся домой после завершения конфликта? Десяток хоть наберется?" — задался вопросом пользователь."Надеюсь, у наших политиков не возникнет идеи отправить британскую армию воевать на Украину, пока украинские мужики отсиживаются за границей", — испугался другой."Правильно, и все закончится примерно тем же результатом, о котором можно было договориться еще два года назад, до массового уничтожения людей и инфраструктуры. Байден и Пентагон знали, что Украина не сможет победить без натовских войск на поле боя", — предположил третий."Когда я слышу критику в адрес крыс, бегущих с тонущего корабля, я всегда говорю, что это весьма разумно с их стороны!", — высмеял читатель."С самого начала говорили про тысячи людей, бегущих из страны. Некоторое время назад телекомпания BBC сообщила, что бежали 650 тысяч мужчин призывного возраста. Не похоже это на "народную войну". А Зеленский — явно не вдохновляющий лидер. Опросы показывают снижение доверия к нему. Никакого чувства патриотизма. Проигрышная ситуация, пора договариваться о ее завершении", — заключили в дискуссии.Недовольство украинскими беженцами растет по всей Европе. Ранее лидер правой немецкой партии Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала вернуть на родину всех украинских беженцев из ФРГ после окончания конфликта. До этого депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер поддержал появившуюся в Киеве идею возвращать мужчин призывного возраста на родину из других стран и призвал власти Германии посодействовать этой инициативе.
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
https://ria.ru/20240415/evropa-1939571509.html
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942400710.html
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в мире, украина, германия, европа, министерство обороны сша, хдс/хсс
В мире, Украина, Германия, Европа, Министерство обороны США, ХДС/ХСС

Десяток наберется. В Британии резко высказались об украинцах

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели The Telegraph призвали к скорейшему урегулированию российско-украинского конфликта, так как даже сами украинцы бегут из страны, не желая воевать.
"Интересно, сколько бежавших сюда украинцев потом вернутся домой после завершения конфликта? Десяток хоть наберется?" — задался вопросом пользователь.
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"Надеюсь, у наших политиков не возникнет идеи отправить британскую армию воевать на Украину, пока украинские мужики отсиживаются за границей", — испугался другой.
"Правильно, и все закончится примерно тем же результатом, о котором можно было договориться еще два года назад, до массового уничтожения людей и инфраструктуры. Байден и Пентагон знали, что Украина не сможет победить без натовских войск на поле боя", — предположил третий.
"Когда я слышу критику в адрес крыс, бегущих с тонущего корабля, я всегда говорю, что это весьма разумно с их стороны!", — высмеял читатель.
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"С самого начала говорили про тысячи людей, бегущих из страны. Некоторое время назад телекомпания BBC сообщила, что бежали 650 тысяч мужчин призывного возраста. Не похоже это на "народную войну". А Зеленский — явно не вдохновляющий лидер. Опросы показывают снижение доверия к нему. Никакого чувства патриотизма. Проигрышная ситуация, пора договариваться о ее завершении", — заключили в дискуссии.
Недовольство украинскими беженцами растет по всей Европе. Ранее лидер правой немецкой партии Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала вернуть на родину всех украинских беженцев из ФРГ после окончания конфликта. До этого депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер поддержал появившуюся в Киеве идею возвращать мужчин призывного возраста на родину из других стран и призвал власти Германии посодействовать этой инициативе.
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