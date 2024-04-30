В конгрессе США рассказали, чего не надо делать с Украиной
Конгрессмен Биггс призвал не давать больше денег Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс призвал в соцсети X не давать больше денег Украине.
"Украина не 51-й штат. Картель Вашингтона не должен посылать им ни цента больше. Особенно пока наша граница открыта", — написал он.
В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.
"Украина не 51-й штат. Картель Вашингтона не должен посылать им ни цента больше. Особенно пока наша граница открыта", — написал он.
В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.
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