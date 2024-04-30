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В конгрессе США рассказали, чего не надо делать с Украиной - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943173427.html
В конгрессе США рассказали, чего не надо делать с Украиной
В конгрессе США рассказали, чего не надо делать с Украиной - РИА Новости, 30.04.2024
В конгрессе США рассказали, чего не надо делать с Украиной
Украина не 51-й штат. Картель Вашингтона не должен посылать им ни цента больше. Особенно пока наша граница открыта", — написал он. В конце апреля президент США... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:04
2024-04-30T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
конгресс сша
сша
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс призвал в соцсети X не давать больше денег Украине. "Украина не 51-й штат. Картель Вашингтона не должен посылать им ни цента больше. Особенно пока наша граница открыта", — написал он. В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943151160.html
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в мире, украина, конгресс сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Конгресс США, США
В конгрессе США рассказали, чего не надо делать с Украиной

Конгрессмен Биггс призвал не давать больше денег Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс призвал в соцсети X не давать больше денег Украине.

"Украина не 51-й штат. Картель Вашингтона не должен посылать им ни цента больше. Особенно пока наша граница открыта", — написал он.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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