https://ria.ru/20240430/ukraina-1943173427.html

В конгрессе США рассказали, чего не надо делать с Украиной

В конгрессе США рассказали, чего не надо делать с Украиной - РИА Новости, 30.04.2024

В конгрессе США рассказали, чего не надо делать с Украиной

Украина не 51-й штат. Картель Вашингтона не должен посылать им ни цента больше. Особенно пока наша граница открыта", — написал он. В конце апреля президент США... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:04

2024-04-30T16:04

2024-04-30T16:04

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс призвал в соцсети X не давать больше денег Украине. "Украина не 51-й штат. Картель Вашингтона не должен посылать им ни цента больше. Особенно пока наша граница открыта", — написал он. В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943151160.html

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