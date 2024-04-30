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В конгрессе США резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 30.04.2024 (обновлено: 14:23 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943151160.html
В конгрессе США резко ответили Зеленскому
В конгрессе США резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 30.04.2024
В конгрессе США резко ответили Зеленскому
Зеленский теперь говорит, что работает над соглашением о безопасности, чтобы обеспечить помощь Украине в течение десяти лет, независимо от того, кто будет... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:55
2024-04-30T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
конгресс сша
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт осудила в соцсети X заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о военной и финансовой поддержке ВСУ на следующее десятилетие."Зеленский теперь говорит, что работает над соглашением о безопасности, чтобы обеспечить помощь Украине в течение десяти лет, независимо от того, кто будет американским президентом. Но мне казалось, что "взрослые, которые принимают решения", говорили, что если мы просто отправим Украине эти 60 миллиардов долларов, то они победят Путина. Очередная ложь?", — написала она. В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.В свою очередь, Зеленский позднее в видеообращении заявил, что США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующее десятилетие.
https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943134765.html
https://ria.ru/20240430/makron-1943124939.html
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в мире, украина, конгресс сша, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Конгресс США, Владимир Зеленский, США
В конгрессе США резко ответили Зеленскому

Конгрессвумен Боберт осудила слова Зеленского о переговорах по помощи на 10 лет

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт осудила в соцсети X заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о военной и финансовой поддержке ВСУ на следующее десятилетие.

"Зеленский теперь говорит, что работает над соглашением о безопасности, чтобы обеспечить помощь Украине в течение десяти лет, независимо от того, кто будет американским президентом. Но мне казалось, что "взрослые, которые принимают решения", говорили, что если мы просто отправим Украине эти 60 миллиардов долларов, то они победят Путина. Очередная ложь?", — написала она.
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В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.

В свою очередь, Зеленский позднее в видеообращении заявил, что США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующее десятилетие.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКонгресс СШАВладимир ЗеленскийСША
 
 
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