https://ria.ru/20240430/ukraina-1943151160.html

В конгрессе США резко ответили Зеленскому

В конгрессе США резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 30.04.2024

В конгрессе США резко ответили Зеленскому

Зеленский теперь говорит, что работает над соглашением о безопасности, чтобы обеспечить помощь Украине в течение десяти лет, независимо от того, кто будет... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:55

2024-04-30T13:55

2024-04-30T14:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт осудила в соцсети X заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о военной и финансовой поддержке ВСУ на следующее десятилетие."Зеленский теперь говорит, что работает над соглашением о безопасности, чтобы обеспечить помощь Украине в течение десяти лет, независимо от того, кто будет американским президентом. Но мне казалось, что "взрослые, которые принимают решения", говорили, что если мы просто отправим Украине эти 60 миллиардов долларов, то они победят Путина. Очередная ложь?", — написала она. В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.В свою очередь, Зеленский позднее в видеообращении заявил, что США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующее десятилетие.

https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943134765.html

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