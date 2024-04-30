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На Украине захотели регулировать работу Telegram - РИА Новости, 30.04.2024
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12:04 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943132640.html
На Украине захотели регулировать работу Telegram
На Украине захотели регулировать работу Telegram - РИА Новости, 30.04.2024
На Украине захотели регулировать работу Telegram
Киев обсуждает с Европой регулирование работы Telegram, заявила председатель Нацсовета Украины по ТВ Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона, ее слова приводит... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:04
2024-04-30T12:04
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев обсуждает с Европой регулирование работы Telegram, заявила председатель Нацсовета Украины по ТВ Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона, ее слова приводит Страна.ua."Предлагается внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать",— пишет издание со ссылкой на ее мнение.Герасимьюк добавила, что также считает нужным запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести страницы в Telegram, а в будущем перевести официальную коммуникацию в другие мессенджеры.Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджер самого ГУР. При этом до этого украинские власти не раз заявляли, что видят в этом мессенджере угрозу национальной безопасности. Об этом, в частности, говорили начальник разведки Кирилл Буданов (в России ему предъявили обвинение в причастности к терактам) и представитель ведомства Андрей Юсов. Алексей Данилов, занимавший пост секретаря СНБО, еще в ноябре прошлого года назвал необходимой блокировку мессенджера как вредоносного приложения.В конце марта группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект о госрегулировании Telegram на территории Украины.
https://ria.ru/20240327/telegram-1936251204.html
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в мире, украина, киев, европа, алексей данилов, telegram, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Европа, Алексей Данилов, Telegram, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине захотели регулировать работу Telegram

Страна.ua: Украина обсуждает с ЕС регулирование работы Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев обсуждает с Европой регулирование работы Telegram, заявила председатель Нацсовета Украины по ТВ Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона, ее слова приводит Страна.ua.
"Предлагается внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать",— пишет издание со ссылкой на ее мнение.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Глава разведки Украины назвал Telegram проблемой для нацбезопасности страны
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Герасимьюк добавила, что также считает нужным запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести страницы в Telegram, а в будущем перевести официальную коммуникацию в другие мессенджеры.
Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджер самого ГУР. При этом до этого украинские власти не раз заявляли, что видят в этом мессенджере угрозу национальной безопасности. Об этом, в частности, говорили начальник разведки Кирилл Буданов (в России ему предъявили обвинение в причастности к терактам) и представитель ведомства Андрей Юсов. Алексей Данилов, занимавший пост секретаря СНБО, еще в ноябре прошлого года назвал необходимой блокировку мессенджера как вредоносного приложения.
В конце марта группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект о госрегулировании Telegram на территории Украины.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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В миреУкраинаКиевЕвропаАлексей ДаниловTelegramСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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