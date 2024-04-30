На Украине захотели регулировать работу Telegram
Страна.ua: Украина обсуждает с ЕС регулирование работы Telegram
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев обсуждает с Европой регулирование работы Telegram, заявила председатель Нацсовета Украины по ТВ Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона, ее слова приводит Страна.ua.
"Предлагается внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать",— пишет издание со ссылкой на ее мнение.
Герасимьюк добавила, что также считает нужным запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести страницы в Telegram, а в будущем перевести официальную коммуникацию в другие мессенджеры.
Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджер самого ГУР. При этом до этого украинские власти не раз заявляли, что видят в этом мессенджере угрозу национальной безопасности. Об этом, в частности, говорили начальник разведки Кирилл Буданов (в России ему предъявили обвинение в причастности к терактам) и представитель ведомства Андрей Юсов. Алексей Данилов, занимавший пост секретаря СНБО, еще в ноябре прошлого года назвал необходимой блокировку мессенджера как вредоносного приложения.
В конце марта группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект о госрегулировании Telegram на территории Украины.