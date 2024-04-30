https://ria.ru/20240430/ukraina-1943132640.html

На Украине захотели регулировать работу Telegram

На Украине захотели регулировать работу Telegram - РИА Новости, 30.04.2024

На Украине захотели регулировать работу Telegram

Киев обсуждает с Европой регулирование работы Telegram, заявила председатель Нацсовета Украины по ТВ Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона, ее слова приводит... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:04

2024-04-30T12:04

2024-04-30T12:04

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев обсуждает с Европой регулирование работы Telegram, заявила председатель Нацсовета Украины по ТВ Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона, ее слова приводит Страна.ua."Предлагается внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать",— пишет издание со ссылкой на ее мнение.Герасимьюк добавила, что также считает нужным запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести страницы в Telegram, а в будущем перевести официальную коммуникацию в другие мессенджеры.Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджер самого ГУР. При этом до этого украинские власти не раз заявляли, что видят в этом мессенджере угрозу национальной безопасности. Об этом, в частности, говорили начальник разведки Кирилл Буданов (в России ему предъявили обвинение в причастности к терактам) и представитель ведомства Андрей Юсов. Алексей Данилов, занимавший пост секретаря СНБО, еще в ноябре прошлого года назвал необходимой блокировку мессенджера как вредоносного приложения.В конце марта группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект о госрегулировании Telegram на территории Украины.

https://ria.ru/20240327/telegram-1936251204.html

https://ria.ru/20240429/chat-bot-1943012820.html

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в мире, украина, киев, европа, алексей данилов, telegram, совет национальной безопасности и обороны украины