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Поступок солдат ВСУ в ДНР вызвал бурную реакцию на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 30.04.2024 (обновлено: 15:54 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943119236.html
Поступок солдат ВСУ в ДНР вызвал бурную реакцию на Украине, пишут СМИ
Поступок солдат ВСУ в ДНР вызвал бурную реакцию на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2024
Поступок солдат ВСУ в ДНР вызвал бурную реакцию на Украине, пишут СМИ
За последние несколько дней российские войска заняли село Очеретино в Донецкой области практически без сопротивления со стороны Украины. Поскольку украинские... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T10:13
2024-04-30T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине, пишет Berliner Zeitung. "За последние несколько дней российские войска заняли село Очеретино в Донецкой области практически без сопротивления со стороны Украины. Поскольку украинские солдаты 115-й механизированной бригады отступили &lt;…&gt;, этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что на этом фоне военное руководство в Киеве не комментирует инцидент, но пытается найти виновных. При этом все указывает на то, что украинские солдаты, отвечавшие за оборону участка фронта, слишком рано покинули свои посты, пишет BZ. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943111059.html
https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943134765.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Поступок солдат ВСУ в ДНР вызвал бурную реакцию на Украине, пишут СМИ

BZ: отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине, пишет Berliner Zeitung.

"За последние несколько дней российские войска заняли село Очеретино в Донецкой области практически без сопротивления со стороны Украины. Поскольку украинские солдаты 115-й механизированной бригады отступили <…>, этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины", — говорится в публикации.
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Вчера, 09:09
В статье отмечается, что на этом фоне военное руководство в Киеве не комментирует инцидент, но пытается найти виновных. При этом все указывает на то, что украинские солдаты, отвечавшие за оборону участка фронта, слишком рано покинули свои посты, пишет BZ.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
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