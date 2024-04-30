Поступок солдат ВСУ в ДНР вызвал бурную реакцию на Украине, пишут СМИ
BZ: отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине, пишет Berliner Zeitung.
"За последние несколько дней российские войска заняли село Очеретино в Донецкой области практически без сопротивления со стороны Украины. Поскольку украинские солдаты 115-й механизированной бригады отступили <…>, этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины", — говорится в публикации.
"За последние несколько дней российские войска заняли село Очеретино в Донецкой области практически без сопротивления со стороны Украины. Поскольку украинские солдаты 115-й механизированной бригады отступили <…>, этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что на этом фоне военное руководство в Киеве не комментирует инцидент, но пытается найти виновных. При этом все указывает на то, что украинские солдаты, отвечавшие за оборону участка фронта, слишком рано покинули свои посты, пишет BZ.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.