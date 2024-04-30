https://ria.ru/20240430/ukraina-1943119236.html

Поступок солдат ВСУ в ДНР вызвал бурную реакцию на Украине, пишут СМИ

Поступок солдат ВСУ в ДНР вызвал бурную реакцию на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2024

Поступок солдат ВСУ в ДНР вызвал бурную реакцию на Украине, пишут СМИ

За последние несколько дней российские войска заняли село Очеретино в Донецкой области практически без сопротивления со стороны Украины. Поскольку украинские... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:13

2024-04-30T10:13

2024-04-30T15:54

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине, пишет Berliner Zeitung. "За последние несколько дней российские войска заняли село Очеретино в Донецкой области практически без сопротивления со стороны Украины. Поскольку украинские солдаты 115-й механизированной бригады отступили <…>, этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что на этом фоне военное руководство в Киеве не комментирует инцидент, но пытается найти виновных. При этом все указывает на то, что украинские солдаты, отвечавшие за оборону участка фронта, слишком рано покинули свои посты, пишет BZ. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943111059.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины