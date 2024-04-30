Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
WSJ: атаки ВС России грозят Украине обрушением фронта в 2024 году
Артиллеристы Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Атаки российской армии грозят Украине обрушением фронта на некоторых участках уже в этом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади.
"Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна", — сказал он.
"Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна", — сказал он.
В статье отмечается, что недавние потери ВСУ к западу от Авдеевки подчеркивают уязвимость Украины после нескольких месяцев задержек с доставкой помощи от западных союзников и ее собственной неспособности мобилизовать больше людей для пополнения фронтовых частей.
Вместе с тем Россия развивает успех, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
Вместе с тем Россия развивает успех, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.