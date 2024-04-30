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Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 30.04.2024 (обновлено: 14:11 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943111059.html
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - РИА Новости, 30.04.2024
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Атаки российской армии грозят Украине обрушением фронта на некоторых участках уже в этом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение австрийского... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T09:09
2024-04-30T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Атаки российской армии грозят Украине обрушением фронта на некоторых участках уже в этом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади. "Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна", — сказал он. В статье отмечается, что недавние потери ВСУ к западу от Авдеевки подчеркивают уязвимость Украины после нескольких месяцев задержек с доставкой помощи от западных союзников и ее собственной неспособности мобилизовать больше людей для пополнения фронтовых частей. Вместе с тем Россия развивает успех, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943119236.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

WSJ: атаки ВС России грозят Украине обрушением фронта в 2024 году

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Атаки российской армии грозят Украине обрушением фронта на некоторых участках уже в этом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади.

"Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна", — сказал он.
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В статье отмечается, что недавние потери ВСУ к западу от Авдеевки подчеркивают уязвимость Украины после нескольких месяцев задержек с доставкой помощи от западных союзников и ее собственной неспособности мобилизовать больше людей для пополнения фронтовых частей.

Вместе с тем Россия развивает успех, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
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