https://ria.ru/20240430/ukraina-1943111059.html

Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - РИА Новости, 30.04.2024

Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

Атаки российской армии грозят Украине обрушением фронта на некоторых участках уже в этом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение австрийского... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T09:09

2024-04-30T09:09

2024-04-30T14:11

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Атаки российской армии грозят Украине обрушением фронта на некоторых участках уже в этом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади. "Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна", — сказал он. В статье отмечается, что недавние потери ВСУ к западу от Авдеевки подчеркивают уязвимость Украины после нескольких месяцев задержек с доставкой помощи от западных союзников и ее собственной неспособности мобилизовать больше людей для пополнения фронтовых частей. Вместе с тем Россия развивает успех, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943119236.html

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