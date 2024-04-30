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Рогов рассказал, что будет означать появление американских войск на Украине - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:43 30.04.2024 (обновлено: 07:45 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943104373.html
Рогов рассказал, что будет означать появление американских войск на Украине
Рогов рассказал, что будет означать появление американских войск на Украине - РИА Новости, 30.04.2024
Рогов рассказал, что будет означать появление американских войск на Украине
Появление американских войск станет "неприкрытой оккупацией" Украины, иностранные солдаты будут расценены как оккупанты и интервенты, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T07:43
2024-04-30T07:45
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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владимир рогов
марджори тейлор грин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Появление американских войск станет "неприкрытой оккупацией" Украины, иностранные солдаты будут расценены как оккупанты и интервенты, заявил РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что план Белого дома продолжать финансировать "прокси-войну с Россией на Украине", а когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они введут американские войска. "Появление американских войск на Украине станет ее неприкрытой оккупацией. Американские солдаты на Украине будут расценены как оккупанты и интервенты. Они автоматически станут приоритетной законной целью. Сегодня США фактически являются главным оккупантом на постукраинском пространстве, посадив на трон полностью подконтрольный марионеточный режим во главе с Зеленским", - сказал Рогов. При этом, по его словам, если американцы и решатся ввести свои войска на территорию Украины, то сделают это последними, после того как закончатся "украинские, польские, прибалтийские и прочие солдаты", которые ниже по классу, статусу и "чистоте крови". "В топку противостояния с Россией враг будет бросать и бросать все новое "топливо". У американцев очень простая концепция - воевать на чужой территории, чужими руками. Именно поэтому Зеленский так упорно старается сгонять на подконтрольной ему территории путем насильственной мобилизации людей на смерть", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир рогов, марджори тейлор грин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Рогов, Марджори Тейлор Грин
Рогов рассказал, что будет означать появление американских войск на Украине

Рогов: появление американских войск на Украине станет неприкрытой оккупацией

CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exerciseСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise
Солдаты армии США. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Появление американских войск станет "неприкрытой оккупацией" Украины, иностранные солдаты будут расценены как оккупанты и интервенты, заявил РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что план Белого дома продолжать финансировать "прокси-войну с Россией на Украине", а когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они введут американские войска.
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"Появление американских войск на Украине станет ее неприкрытой оккупацией. Американские солдаты на Украине будут расценены как оккупанты и интервенты. Они автоматически станут приоритетной законной целью. Сегодня США фактически являются главным оккупантом на постукраинском пространстве, посадив на трон полностью подконтрольный марионеточный режим во главе с Зеленским", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, если американцы и решатся ввести свои войска на территорию Украины, то сделают это последними, после того как закончатся "украинские, польские, прибалтийские и прочие солдаты", которые ниже по классу, статусу и "чистоте крови".
"В топку противостояния с Россией враг будет бросать и бросать все новое "топливо". У американцев очень простая концепция - воевать на чужой территории, чужими руками. Именно поэтому Зеленский так упорно старается сгонять на подконтрольной ему территории путем насильственной мобилизации людей на смерть", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир РоговМарджори Тейлор Грин
 
 
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