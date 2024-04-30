https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html

Масштабные удары. В Киеве раскрыли, что произошло к западу от Авдеевки

Масштабные удары. В Киеве раскрыли, что произошло к западу от Авдеевки - РИА Новости, 30.04.2024

Масштабные удары. В Киеве раскрыли, что произошло к западу от Авдеевки

После сдачи позиций в районе Очеретино Украине будет крайне сложно остановить наступление России на запад, заявил директор Украинского института анализа и... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T04:20

2024-04-30T04:20

2024-04-30T04:20

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

донецкая народная республика

руслан бортник

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. После сдачи позиций в районе Очеретино Украине будет крайне сложно остановить наступление России на запад, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka."(После отступления ВСУ под Очеретино. — Прим. ред.) российский войска продолжают двигаться на запад. <...> Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ", — считает он.По словам аналитика, Украина рискует потеряет большие территории, если Россия будет развивать удары на Авдеевском направлении. Российская армия получит возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе, добавил он."Скорее всего, ближайшие месяц-два, возможно, три, <...> нас ждет очень сложное время", — заявил Бортник.На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.Ранее телеканал CNN сообщал, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.

https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

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авдеевка

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украина

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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, руслан бортник, вооруженные силы украины, украина