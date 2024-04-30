Масштабные удары. В Киеве раскрыли, что произошло к западу от Авдеевки

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Политолог Бортник: наступление России привело к кризису ВСУ под Авдеевкой
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. После сдачи позиций в районе Очеретино Украине будет крайне сложно остановить наступление России на запад, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
"(После отступления ВСУ под Очеретино. — Прим. ред.) российский войска продолжают двигаться на запад. <...> Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ", — считает он.
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По словам аналитика, Украина рискует потеряет большие территории, если Россия будет развивать удары на Авдеевском направлении. Российская армия получит возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе, добавил он.
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"Скорее всего, ближайшие месяц-два, возможно, три, <...> нас ждет очень сложное время", — заявил Бортник.
На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
Ранее телеканал CNN сообщал, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.