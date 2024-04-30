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Масштабные удары. В Киеве раскрыли, что произошло к западу от Авдеевки - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:20 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html
Масштабные удары. В Киеве раскрыли, что произошло к западу от Авдеевки
Масштабные удары. В Киеве раскрыли, что произошло к западу от Авдеевки - РИА Новости, 30.04.2024
Масштабные удары. В Киеве раскрыли, что произошло к западу от Авдеевки
После сдачи позиций в районе Очеретино Украине будет крайне сложно остановить наступление России на запад, заявил директор Украинского института анализа и... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T04:20
2024-04-30T04:20
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецкая народная республика
руслан бортник
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. После сдачи позиций в районе Очеретино Украине будет крайне сложно остановить наступление России на запад, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka."(После отступления ВСУ под Очеретино. — Прим. ред.) российский войска продолжают двигаться на запад. &lt;...&gt; Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ", — считает он.По словам аналитика, Украина рискует потеряет большие территории, если Россия будет развивать удары на Авдеевском направлении. Российская армия получит возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе, добавил он.&quot;Скорее всего, ближайшие месяц-два, возможно, три, &lt;...&gt; нас ждет очень сложное время&quot;, — заявил Бортник.На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.Ранее телеканал CNN сообщал, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html
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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, руслан бортник, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Руслан Бортник, Вооруженные силы Украины, Украина
Масштабные удары. В Киеве раскрыли, что произошло к западу от Авдеевки

Политолог Бортник: наступление России привело к кризису ВСУ под Авдеевкой

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. После сдачи позиций в районе Очеретино Украине будет крайне сложно остановить наступление России на запад, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
"(После отступления ВСУ под Очеретино. — Прим. ред.) российский войска продолжают двигаться на запад. <...> Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ", — считает он.
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По словам аналитика, Украина рискует потеряет большие территории, если Россия будет развивать удары на Авдеевском направлении. Российская армия получит возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе, добавил он.
«

"Скорее всего, ближайшие месяц-два, возможно, три, <...> нас ждет очень сложное время", — заявил Бортник.

На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
Ранее телеканал CNN сообщал, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаРуслан БортникВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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